НАТО утвердила программу модернизации топливной инфраструктуры на 27 млрд евро

Tекст: Денис Тельманов

Послы стран НАТО одобрили крупнейший в истории организации план модернизации топливной инфраструктуры стоимостью 27 млрд евро, передает РИА «Новости». Существующая система была построена еще в годы холодной войны.

«Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО», – говорится в заявлении организации. Проект предусматривает создание новых объектов, включая трубопроводы на востоке и юго-востоке альянса, для обеспечения боеготовности.

Программа затронет сеть военных трубопроводов длиной около 10 тыс. километров, изначально созданную для снабжения топливом в Западной Европе. Планируется не только обновить устаревшие элементы, но и построить новые хранилища, расширив инфраструктуру на восточные фланги. Реализация инициативы может занять до 30 лет.

Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие угрозы для стран НАТО. В Москве отмечают, что альянс использует риторику о «российской угрозе» как повод для расширения военной инфраструктуры у границ РФ и увеличения оборонных бюджетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Польши захотели стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса.

Весной генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть дальше на восток.

В прошлом году министры обороны стран военного блока одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.



