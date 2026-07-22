  • Новость часаМинэнерго США объявило о соглашении с Саудовской Аравией по мирному атому
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саудовская Аравия намерена экономить нефть
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    Основатель Wildberries пообещала нормализовать работу сервиса в течение суток
    22 июля 2026, 23:04 • Новости дня

    НАТО утвердила программу модернизации топливной инфраструктуры на 27 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс запускает масштабный проект обновления системы хранения и транспортировки топлива, оцениваемый в 27 млрд евро.

    Послы стран НАТО одобрили крупнейший в истории организации план модернизации топливной инфраструктуры стоимостью 27 млрд евро, передает РИА «Новости». Существующая система была построена еще в годы холодной войны.

    «Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО», – говорится в заявлении организации. Проект предусматривает создание новых объектов, включая трубопроводы на востоке и юго-востоке альянса, для обеспечения боеготовности.

    Программа затронет сеть военных трубопроводов длиной около 10 тыс. километров, изначально созданную для снабжения топливом в Западной Европе. Планируется не только обновить устаревшие элементы, но и построить новые хранилища, расширив инфраструктуру на восточные фланги. Реализация инициативы может занять до 30 лет.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие угрозы для стран НАТО. В Москве отмечают, что альянс использует риторику о «российской угрозе» как повод для расширения военной инфраструктуры у границ РФ и увеличения оборонных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Польши захотели стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса.

    Весной генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть дальше на восток.

    В прошлом году министры обороны стран военного блока одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.


    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 15:16 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.

    «Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.

    Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.

    Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29

    Минобороны Польши заявило об интересе союзника по НАТО к списанным МиГ-29

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава получила запрос от одного из партнеров по Североатлантическому альянсу на передачу выведенных из эксплуатации советских боевых самолетов.

    Один из союзников по НАТО выразил заинтересованность в получении списанных польских истребителей МиГ-29, рассказал заместитель главы министерства обороны Польши Павел Залевский. При этом он не стал уточнять, от какого именно государства поступил запрос, передает ТАСС.

    «Мы получили предложения от одного из наших союзников по НАТО. <…> Повторяю: наш союзник по НАТО заинтересован в [самолетах] МиГ из Польши», – заявил представитель оборонного ведомства. Он добавил, что приоритетными для Варшавы остаются переговоры с Киевом, который ранее также запрашивал эти боевые машины.

    В конце 2025 года польское военное руководство планировало передать Украине от шести до восьми МиГ-29 из 14 запланированных к списанию самолетов. Однако летом заместитель министра обороны Цезарий Томчик отметил, что поставки не состоятся до тех пор, пока Киев не предоставит доступ к технологиям производства и противодействия беспилотникам. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на получении модернизированных истребителей, но Варшава отказалась финансировать их обновление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии из-за спора вокруг технологий беспилотников.

    Позже украинская сторона отказалась забирать эти самолеты по причине необходимости дорогостоящего ремонта.

    В результате польские власти запланировали утилизировать 14 невостребованных боевых машин.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    МО: Осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие с судимостями за тяжкие преступления будут проходить службу изолированно от остальных контрактников, заявил замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

    «Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступления, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые сегодня проходят службу по контракту и не имеют подобных правонарушений», – сказал Горемыкин, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что за подобными формированиями организован строгий контроль со стороны профильных командиров и других соответствующих компетентных органов.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. Весной того же года Госдума одобрила механизм освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet

    Детекторы дронов «Тень» смогли перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики обновили алгоритмы работы детектора «Тень», позволив устройству успешно обнаруживать и перехватывать сигналы американских беспилотников Hornet, используемых украинскими войсками.

    Отечественные детекторы беспилотников «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet, применяемых Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

    «Разработчики Hornet уделили особое внимание российским средствам обнаружения дронов, стараясь сделать все, чтобы детекторы дронов были слепые. Но наша команда изначально предполагала, что рано или поздно США и страны ЕС начнут применять нестандартные подходы в своих дронах. Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детекторов «Тень», который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet», – говорится в сообщении компании-разработчика.

    Специалисты уточнили, что в процессе мониторинга эфира и анализа спектра устройства способны различать протоколы телеметрии и изучать скорость перемещения сигнала. Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион отмечал, что американские дроны не станут панацеей для ВСУ и не повлияют на ход специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы уничтожили беспилотники Hornet с помощью переносного комплекса «Елка».

    Водитель группировки «Центр» с позывным Лебедь раскрыл тактику захода этих дронов на цель с тыла.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал владельцем компании-производителя данных БПЛА бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Ростех начал серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов

    Ростех наладил производство мобильных убежищ КУБ-М для промышленных предприятий

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты работников промышленных предприятий созданы автономные стальные укрытия, способные спасти до 50 человек от фугасных взрывов и обвалов в течение двух суток.

    Государственная корпорация наладила серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов для предприятий, передает Ростех.

    Поставками универсальных блок-модульных сооружений «КУБ-М» занимается компания «РТ-Проектные технологии». Металлические модули устанавливаются на подготовленной площадке, при этом их корпус может быть усилен бетонными блоками.

    Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров. Сооружения быстро монтируются и адаптированы для перевозки различным транспортом, включая грузовики.

    «Модуль «КУБ-М» способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией», – рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

    По его словам, такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения с минимальными затратами. При оснащении бетонными блоками убежища выдерживают фугасный взрыв. Модули уже используются в нефтегазовой отрасли, а также могут применяться вместе с защитным комплексом «Паутина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подготовило проект постановления о создании модульных мобильных бомбоубежищ.

    В Нижегородской области стартовало серийное производство многофункциональных укрытий «КУБ-М».

    Госкорпорация Ростех разработала защитный комплекс «Паутина» для обороны промышленных объектов от тяжелых беспилотников.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха в Баварии

    Bloomberg: Rheinmetall удвоит выпуск оружейного пороха из-за дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн намерен значительно увеличить производство оружейного пороха на баварском заводе для компенсации дефицита.

    Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall планирует более чем в два раза нарастить производство оружейного пороха на заводе в Баварии, передает ТАСС.

    В ближайшие два года выпуск планируют увеличить до 4,2 тыс. тонн. Для этого выделят инвестиции в объеме 350 млн евро, а число сотрудников завода вырастет почти в два раза, до 1,3 тыс. человек.

    Помимо этого, Rheinmetall инвестирует 300 млн евро в производство пороха на своих предприятиях в Швеции и Испании.

    «Самодостаточность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о порохе, который производят всего несколько компаний во всем мире. Завод в Ашау сделает решительный вклад в укрепление национального суверенитета», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    На фоне конфликта на Украине запасы оружейного пороха Германии и ее союзников существенно истощились. Компания рассчитывает к 2030 году нарастить производство до 20 тыс. тонн, чтобы снабжать вооруженные силы Германии, стран НАТО и ЕС. Этого количества хватит на 1,1 млн артиллерийских залпов и 150 тыс. танковых снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дочернее предприятие концерна в Баварии ранее увеличило свои производственные мощности на 60%.

    Глава компании Армин Паппергер весной заявил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.

    В середине июля немецкий оружейный гигант приступил к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии опровергло создание укрепрайонов на украинской границе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство республики назвало вбросом сообщения о возведении защитных фортификационных сооружений на южных рубежах государства.

    Оборонное ведомство страны не планирует возводить укрепления на южном направлении, передает РИА «Новости».

    «На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – заявил глава министерства Виктор Хренин.

    При этом чиновник отметил успешное выполнение поручения главы государства по обустройству пяти укрепрайонов вдоль западных и северных границ Белоруссии. В настоящее время идет их активное совершенствование.

    Кроме того, Минск не фиксирует подготовки к внезапному нападению со стороны стран НАТО. По словам руководителя министерства, в сопредельных государствах проходит минимальная военная активность, поэтому обстановка вокруг республики остается стабильной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Белоруссией артиллерийских позиций у границы.

    Годом ранее Генеральный штаб Вооруженных сил республики сообщил о создании укрепленных районов для защиты страны.

    В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с блоком НАТО.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 22:19 • Новости дня
    США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские разработчики готовят к выпуску новую малогабаритную ракету для комплекса Patriot, предназначенную специально для эффективного уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Соединенные Штаты разрабатывают недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot, предназначенную для поражения беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    Стоимость одного такого боеприпаса может составить до одного млн долларов, пояснил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Ранее компания Lockheed Martin анонсировала создание новых перехватчиков, производство которых обойдется более чем в два раза дешевле по сравнению с существующими ракетами PAC-3 MSE, оцениваемыми примерно в четыре млн долларов за единицу. Выпуск новинки планируется наладить совместно с европейскими партнерами компании.

    «Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА», – подчеркнул Коротченко.

    Эксперт добавил, что применять нынешние ракеты комплекса Patriot против дронов нерационально из-за их высокой цены и низких темпов производства.

    Появление малогабаритного и недорогого боеприпаса стало ответом на изменение характера воздушных угроз. Подобное оружие адаптировано под особенности военных конфликтов, которые будут актуальны как минимум в течение ближайших 10-15 лет, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lockheed Martin запланировала разработку более дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

    В прошлом году американская армия решила потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку боеприпасов для этих зенитных комплексов.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня
    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 22:39 • Новости дня
    Сербские военнослужащие прошли курс обучения на базе Национальной гвардии США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы балканской республики приняли участие в совместных маневрах на американском полигоне Кэмп-Грейлинг вместе с коллегами из Венгрии.

    Подразделения сербской армии отправились в штат Мичиган для прохождения военной подготовки, передает ТАСС. В учениях также задействованы бойцы Национальной гвардии Огайо и венгерские солдаты.

    Пресс-служба Министерства обороны Сербии уточнила детали прошедших мероприятий. «Маневренные подразделения отрабатывали тактические действия на поле боя, порядок действий при вступлении в контакт с силами противника, координацию огневой поддержки, а также эвакуацию раненых. Для проведения тренировок военнослужащие ВС Сербии были включены в состав подразделений бронетанкового разведывательного батальона Национальной гвардии Огайо», – заявили в ведомстве.

    После начала специальной военной операции на Украине сербский лидер Александар Вучич вводил мораторий на совместные маневры с иностранными государствами. Однако с 2023 года Белград возобновил учения с контингентами стран НАТО.

    В оборонном ведомстве это решение объяснили необходимостью выполнять международные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Сербия впервые начала совместные военные учения с силами НАТО.

    Президент республики Александар Вучич отказался жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскритиковал участие сербской армии в маневрах Североатлантического альянса.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

    Комментарии (0)
    Главное
    Основатель Wildberries заявила о начале выплат пострадавшим продавцам
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    В Италии обнаружили тело жестоко убитого журналиста Луиджи Эспозито
    Полиция сообщила об угрозах в адрес президента Чехии Петра Павела
    Дегтярев раскритиковал слова Плющенко о деградации российских фигуристов