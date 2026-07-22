  • Новость часаМинэнерго США объявило о соглашении с Саудовской Аравией по мирному атому
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    Саудовская Аравия намерена экономить нефть
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
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    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    Основатель Wildberries пообещала нормализовать работу сервиса в течение суток
    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня

    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

    Лавров: Россия обеспокоена планами Германии получить доступ к ядерному оружию

    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии
    @ Aaron Favila/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Информация о намерениях Берлина получить доступ к ядерному оружию вызвала глубокую тревогу российского руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    «Это действительно вызывает тревогу», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле, комментируя планы ФРГ в ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила об оценке специалистами НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость учета немецких проектов в российском военном планировании.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предсказал обострение обстановки на европейском континенте из-за возможного ядерного статуса ФРГ.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 15:16 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.

    «Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.

    Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.

    Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

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    22 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29

    Минобороны Польши заявило об интересе союзника по НАТО к списанным МиГ-29

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава получила запрос от одного из партнеров по Североатлантическому альянсу на передачу выведенных из эксплуатации советских боевых самолетов.

    Один из союзников по НАТО выразил заинтересованность в получении списанных польских истребителей МиГ-29, рассказал заместитель главы министерства обороны Польши Павел Залевский. При этом он не стал уточнять, от какого именно государства поступил запрос, передает ТАСС.

    «Мы получили предложения от одного из наших союзников по НАТО. <…> Повторяю: наш союзник по НАТО заинтересован в [самолетах] МиГ из Польши», – заявил представитель оборонного ведомства. Он добавил, что приоритетными для Варшавы остаются переговоры с Киевом, который ранее также запрашивал эти боевые машины.

    В конце 2025 года польское военное руководство планировало передать Украине от шести до восьми МиГ-29 из 14 запланированных к списанию самолетов. Однако летом заместитель министра обороны Цезарий Томчик отметил, что поставки не состоятся до тех пор, пока Киев не предоставит доступ к технологиям производства и противодействия беспилотникам. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на получении модернизированных истребителей, но Варшава отказалась финансировать их обновление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии из-за спора вокруг технологий беспилотников.

    Позже украинская сторона отказалась забирать эти самолеты по причине необходимости дорогостоящего ремонта.

    В результате польские власти запланировали утилизировать 14 невостребованных боевых машин.

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    22 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    МО: Осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие с судимостями за тяжкие преступления будут проходить службу изолированно от остальных контрактников, заявил замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

    «Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступления, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые сегодня проходят службу по контракту и не имеют подобных правонарушений», – сказал Горемыкин, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что за подобными формированиями организован строгий контроль со стороны профильных командиров и других соответствующих компетентных органов.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. Весной того же года Госдума одобрила механизм освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet

    Детекторы дронов «Тень» смогли перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики обновили алгоритмы работы детектора «Тень», позволив устройству успешно обнаруживать и перехватывать сигналы американских беспилотников Hornet, используемых украинскими войсками.

    Отечественные детекторы беспилотников «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet, применяемых Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

    «Разработчики Hornet уделили особое внимание российским средствам обнаружения дронов, стараясь сделать все, чтобы детекторы дронов были слепые. Но наша команда изначально предполагала, что рано или поздно США и страны ЕС начнут применять нестандартные подходы в своих дронах. Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детекторов «Тень», который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet», – говорится в сообщении компании-разработчика.

    Специалисты уточнили, что в процессе мониторинга эфира и анализа спектра устройства способны различать протоколы телеметрии и изучать скорость перемещения сигнала. Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион отмечал, что американские дроны не станут панацеей для ВСУ и не повлияют на ход специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы уничтожили беспилотники Hornet с помощью переносного комплекса «Елка».

    Водитель группировки «Центр» с позывным Лебедь раскрыл тактику захода этих дронов на цель с тыла.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал владельцем компании-производителя данных БПЛА бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта.

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    22 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о якобы встрече дипломатов России и ФРГ в Баку

    Песков: У Кремля нет данных о якобы встрече России и ФРГ в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не обладает сведениями о возможных контактах делегаций из Москвы и Берлина на территории азербайджанской столицы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слухи о переговорах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул сведение отношений между Москвой и Берлином к нулевому состоянию.

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    22 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В центральном офисе Deutsche Bank прошли масштабные обыски

    Прокуратура Германии провела обыски в Deutsche Bank из-за налоговых махинаций.

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum.

    Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Германии провели оперативные мероприятия в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

    Поводом для визита силовиков стали подозрения в возможных налоговых махинациях финансовой организации.

    «Следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum», – говорится в публикации западных газет.

    Уточняется, что операцию проводили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Механизм Cum-Cum предполагает краткосрочную передачу акций между местными и иностранными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Подобные операции позволяют владельцам ценных бумаг легально снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.

    Долгое время такие транзакции находились в серой зоне, однако в последнее время немецкие следственные органы начали относиться к ним с повышенным вниманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе немецкая полиция провела обыски в филиалах Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

    В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы этой кредитной организации.

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    22 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Ростех начал серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов

    Ростех наладил производство мобильных убежищ КУБ-М для промышленных предприятий

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты работников промышленных предприятий созданы автономные стальные укрытия, способные спасти до 50 человек от фугасных взрывов и обвалов в течение двух суток.

    Государственная корпорация наладила серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов для предприятий, передает Ростех.

    Поставками универсальных блок-модульных сооружений «КУБ-М» занимается компания «РТ-Проектные технологии». Металлические модули устанавливаются на подготовленной площадке, при этом их корпус может быть усилен бетонными блоками.

    Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров. Сооружения быстро монтируются и адаптированы для перевозки различным транспортом, включая грузовики.

    «Модуль «КУБ-М» способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией», – рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

    По его словам, такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения с минимальными затратами. При оснащении бетонными блоками убежища выдерживают фугасный взрыв. Модули уже используются в нефтегазовой отрасли, а также могут применяться вместе с защитным комплексом «Паутина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подготовило проект постановления о создании модульных мобильных бомбоубежищ.

    В Нижегородской области стартовало серийное производство многофункциональных укрытий «КУБ-М».

    Госкорпорация Ростех разработала защитный комплекс «Паутина» для обороны промышленных объектов от тяжелых беспилотников.

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    22 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха в Баварии

    Bloomberg: Rheinmetall удвоит выпуск оружейного пороха из-за дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн намерен значительно увеличить производство оружейного пороха на баварском заводе для компенсации дефицита.

    Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall планирует более чем в два раза нарастить производство оружейного пороха на заводе в Баварии, передает ТАСС.

    В ближайшие два года выпуск планируют увеличить до 4,2 тыс. тонн. Для этого выделят инвестиции в объеме 350 млн евро, а число сотрудников завода вырастет почти в два раза, до 1,3 тыс. человек.

    Помимо этого, Rheinmetall инвестирует 300 млн евро в производство пороха на своих предприятиях в Швеции и Испании.

    «Самодостаточность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о порохе, который производят всего несколько компаний во всем мире. Завод в Ашау сделает решительный вклад в укрепление национального суверенитета», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    На фоне конфликта на Украине запасы оружейного пороха Германии и ее союзников существенно истощились. Компания рассчитывает к 2030 году нарастить производство до 20 тыс. тонн, чтобы снабжать вооруженные силы Германии, стран НАТО и ЕС. Этого количества хватит на 1,1 млн артиллерийских залпов и 150 тыс. танковых снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дочернее предприятие концерна в Баварии ранее увеличило свои производственные мощности на 60%.

    Глава компании Армин Паппергер весной заявил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.

    В середине июля немецкий оружейный гигант приступил к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

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    22 июля 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии опровергло создание укрепрайонов на украинской границе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство республики назвало вбросом сообщения о возведении защитных фортификационных сооружений на южных рубежах государства.

    Оборонное ведомство страны не планирует возводить укрепления на южном направлении, передает РИА «Новости».

    «На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – заявил глава министерства Виктор Хренин.

    При этом чиновник отметил успешное выполнение поручения главы государства по обустройству пяти укрепрайонов вдоль западных и северных границ Белоруссии. В настоящее время идет их активное совершенствование.

    Кроме того, Минск не фиксирует подготовки к внезапному нападению со стороны стран НАТО. По словам руководителя министерства, в сопредельных государствах проходит минимальная военная активность, поэтому обстановка вокруг республики остается стабильной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке Белоруссией артиллерийских позиций у границы.

    Годом ранее Генеральный штаб Вооруженных сил республики сообщил о создании укрепленных районов для защиты страны.

    В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске начала войны с блоком НАТО.

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