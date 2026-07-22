  • Новость часаМинэнерго США объявило о соглашении с Саудовской Аравией по мирному атому
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    Саудовская Аравия намерена экономить нефть
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
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    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    Основатель Wildberries пообещала нормализовать работу сервиса в течение суток
    22 июля 2026, 22:40 • Новости дня

    Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Крамника на дисквалификацию

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал апелляцию российского гроссмейстера Владимира Крамника на решение Международной шахматной федерации о его годовом отстранении от соревнований.

    14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник сообщил о регистрации своего обращения, передает ТАСС. «Обращение против FIDE официально зарегистрировано в CAS, обе стороны официально уведомлены, производство начато», – заявил Владимир Крамник.

    Ранее гроссмейстер был дисквалифицирован на один год за нарушение кодекса этики Международной шахматной федерации (FIDE).

    16 июля Крамник заявил о подаче апелляции в CAS.

    Осенью 2025 года FIDE пожаловалась на россиянина из-за его публичных заявлений в адрес американца Даниэла Народицкого и чеха Давида Навары, расценив их как оскорбление человеческого достоинства.

    В 2024 году Крамник обвинял Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах. Американец отверг обвинения.

    Крамник также публиковал статистику, согласно которой Навара и другие шахматисты могли нарушать правила. Позже чешский спортсмен заявил о психологических проблемах из-за обвинений и обратился к психиатру, а также направил жалобу в FIDE.

    В июне 2025 года Крамник подал иск о клевете против Навары и шахматных порталов. Народицкий скончался 20 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная шахматная федерация отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от соревнований на один год. Чемпион мира подготовил апелляцию на решение комиссии.

    Ранее спортсмен пожаловался на масштабную кампанию травли в свой адрес после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости диалога с Россией

    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты и Россия должны сохранять каналы связи, передает РИА «Новости».

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от взаимодействия безответственным шагом.

    «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», – подчеркнул Рубио в ходе общения с прессой в Маниле.

    Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта. Рубио отметил, что стороны оценят наличие окна возможностей для конструктивного участия Вашингтона в этом процессе. Выступление госсекретаря транслировал канал WION.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Глава российского МИД выразил недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по украинским делам.

    До этого американский дипломат призвал администрацию Соединенных Штатов к сохранению двустороннего диалога с Москвой.

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Украина отказалась от польских МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

    Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

    Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

    В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

    Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

    Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.

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    22 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией

    AP: Трамп разрешил Саудовской Аравии обогащать уран для гражданской программы

    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США согласовал соглашение, которое потенциально позволит саудитам создать собственную инфраструктуру для обогащения урана в рамках гражданской ядерной программы.

    Американский лидер одобрил договор с Эр-Риядом, передает Associated Press. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, о решении могут официально объявить уже в среду.

    Ожидается, что срок действия соглашения составит 30 лет. К развитию программы планируется привлечь американские компании. Сделка может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии после проведения совместного исследования.

    Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях. Изначально информацию о готовящемся решении опубликовала газета The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подготовил беспрецедентный проект ядерного договора для Саудовской Аравии.

    Вашингтон рассматривал возможность предоставления Эр-Рияду технологий обогащения урана.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал это сотрудничество попыткой контроля амбиций королевства.

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    22 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа факты о жизни недавно назначенного на должность начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Скибюка (включен в официальный российский перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заменив их архивными данными, сообщили в силовых структурах.

    Очистку информационного поля вокруг фигуры военачальника зафиксировали российские силовые структуры, передает РИА «Новости».

    «В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского «мясника» тщательно подчищена. На официальном сайте ВСУ значится другая дата рождения Скибюка – 1977 год», – рассказал собеседник агентства.

    Он уточнил, что во Львовской области действительно зарегистрирован полный тезка генерала с такой датой рождения. Представитель ведомства добавил, что местные порталы тиражируют исключительно старые снимки офицера и шаблонное описание его пути. Известно, что большую часть карьеры военный провел в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на западе страны, получая выплаты как участник боевых действий.

    Владимир Зеленский заявил о назначении Игоря Скибюка новым начальником Генерального штаба ВСУ.

    Глава киевского режима отстранил от этой должности Андрея Гнатова (внесен в официальный перечень террористов и экстремистов в России).

    В 2024 году Следственный комитет России заочно осудил этого генерала на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    22 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН

    Дональд Трамп решил выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генсека ООН

    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    @ Victor Monteiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает американская пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов.

    Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, пишет The New York Post.

    56-летний спортивный функционер сблизился с американским лидером во время организации чемпионата мира этого года. Швейцарец всячески пытался очаровать главу Белого дома и даже вручил ему первую Премию мира ФИФА в декабре.

    По словам источника издания, близкого к президенту, Трамп считает, что Инфантино «уважают все в мире, и он признает, что у него есть особая способность объединять людей». Новый генсек ООН будет избран в этом году на смену португальцу Антониу Гутерришу, который покинет свой пост в конце декабря. Для получения должности кандидату необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

    Пока неизвестно, хочет ли сам Инфантино занять этот пост. Однако Трамп видит явное преимущество среди других претендентов, которых один из инсайдеров назвал «слабыми». Среди известных конкурентов числятся бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Идея Трампа может нарушить ожидаемый выбор кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна, но источники отмечают, что мягкая географическая ротация не обязательно станет препятствием для Инфантино.

    Специальный посланник Трампа Паоло Замполли назвал эту идею гениальной, отметив, что Инфантино отлично справится с работой. По его мнению, опыт управления более чем 200 членами ФИФА поможет швейцарцу взаимодействовать со 193 государствами ООН. При этом Замполли добавил, что не обсуждал эту концепцию с Инфантино на финале чемпионата мира и был удивлен, узнав о ней.

    Успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов: сейчас он зарабатывает в ФИФА около шести млн долларов в год, тогда как зарплата генсека ООН составляет около 418 тыс. долларов. В марте следующего года Инфантино планирует переизбираться на пост президента ФИФА, несмотря на критику со стороны европейских стран из-за вмешательства Трампа в отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом во время чемпионата мира.

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

    Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего преемника Антониу Гутерриша.

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    22 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона

    Политолог Корнилов: Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского из страха перед толпой

    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Развитие внутриполитического кризиса на Украине после отставки главкома ВСУ Александра Сырского будет зависеть от того, как Владимир Зеленский сможет урегулировать ситуацию с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым, сторонники которого вывели толпы на улицы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова привела к «картонному майдану»: люди выступали против этого решения Владимира Зеленского, а также за смену главнокомандующего армией. Кроме того, сам Федоров устроил демарш», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    По его оценкам, именно это привело к увольнению главкома ВСУ Александра Сырского. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь – толпы, которую искусно собрали сторонники Федорова», – уточнил собеседник. По его словам, прогнозировать как увольнение Сырского повлияет на дальнейшие протесты, сложно.

    «По всей видимости, сторонники Федорова еще сами не приняли решение, да и западные СМИ, поддержавшие чиновника после его отставки, заняли выжидательную позицию», – отметил политолог. Он упомянул, что Зеленский накануне предложил Федорову новый пост в правительстве, связанный с технологическим развитием. «Предыдущее предложение он отверг. От того, какой ответ последует теперь, может зависеть развитие текущего кризиса», – полагает аналитик.

    Говоря о назначении нового главкома ВСУ, Корнилов указал на нарушение процедуры. «На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», – детализировал эксперт.

    «Но когда Зеленского останавливали какие-то нормы закона? – задается риторическим вопросом Корнилов. – Он не имел права увольнять, скажем, премьер-министра и министров, выносить свои кандидатуры на пост главы правительства. По закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде. Зеленский – еще будучи легитимным президентом – издал указ признать решение Конституционного суда Украины ничтожным. С того времени вся украинская власть построена на полном наплевательстве в отношении любых законов, норм конституции и права».

    Что касается нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, то этот человек «уже давно всем известен». «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и, уверен, будут драпать сейчас – фамилия главнокомандующего обязывает», – сыронизировал политолог.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

    Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

    Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

    «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

    «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

    Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

    Теперь же новым главкомом ВСУ стал 42-летний Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

    В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

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