Tекст: Денис Тельманов

Подразделения сербской армии отправились в штат Мичиган для прохождения военной подготовки, передает ТАСС. В учениях также задействованы бойцы Национальной гвардии Огайо и венгерские солдаты.

Пресс-служба Министерства обороны Сербии уточнила детали прошедших мероприятий. «Маневренные подразделения отрабатывали тактические действия на поле боя, порядок действий при вступлении в контакт с силами противника, координацию огневой поддержки, а также эвакуацию раненых. Для проведения тренировок военнослужащие ВС Сербии были включены в состав подразделений бронетанкового разведывательного батальона Национальной гвардии Огайо», – заявили в ведомстве.

После начала специальной военной операции на Украине сербский лидер Александар Вучич вводил мораторий на совместные маневры с иностранными государствами. Однако с 2023 года Белград возобновил учения с контингентами стран НАТО.

В оборонном ведомстве это решение объяснили необходимостью выполнять международные обязательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Сербия впервые начала совместные военные учения с силами НАТО.

Президент республики Александар Вучич отказался жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскритиковал участие сербской армии в маневрах Североатлантического альянса.