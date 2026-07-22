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    22 июля 2026, 22:19 • Новости дня

    США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские разработчики готовят к выпуску новую малогабаритную ракету для комплекса Patriot, предназначенную специально для эффективного уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Соединенные Штаты разрабатывают недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot, предназначенную для поражения беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    Стоимость одного такого боеприпаса может составить до одного млн долларов, пояснил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Ранее компания Lockheed Martin анонсировала создание новых перехватчиков, производство которых обойдется более чем в два раза дешевле по сравнению с существующими ракетами PAC-3 MSE, оцениваемыми примерно в четыре млн долларов за единицу. Выпуск новинки планируется наладить совместно с европейскими партнерами компании.

    «Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА», – подчеркнул Коротченко.

    Эксперт добавил, что применять нынешние ракеты комплекса Patriot против дронов нерационально из-за их высокой цены и низких темпов производства.

    Появление малогабаритного и недорогого боеприпаса стало ответом на изменение характера воздушных угроз. Подобное оружие адаптировано под особенности военных конфликтов, которые будут актуальны как минимум в течение ближайших 10-15 лет, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lockheed Martin запланировала разработку более дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

    В прошлом году американская армия решила потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку боеприпасов для этих зенитных комплексов.

    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Public domain

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    22 июля 2026, 15:16 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.

    «Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.

    Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.

    Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    МО: Осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие с судимостями за тяжкие преступления будут проходить службу изолированно от остальных контрактников, заявил замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

    «Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступления, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые сегодня проходят службу по контракту и не имеют подобных правонарушений», – сказал Горемыкин, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что за подобными формированиями организован строгий контроль со стороны профильных командиров и других соответствующих компетентных органов.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. Весной того же года Госдума одобрила механизм освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Рубио: США являются единственной способной завершить конфликт на Украине страной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты выразили готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, считая себя единственным государством, способным положить конец боевым действиям, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул готовность Вашингтона содействовать мирному процессу, передает РИА «Новости».

    «Мы считаем, что сейчас, и россияне, думаю, с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат также добавил, что американская сторона по-прежнему открыта для конструктивного участия в урегулировании ситуации. По его словам, государство обязательно воспользуется подходящей возможностью для прекращения противостояния, если она представится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

    Для урегулирования ситуации политик потребовал от украинских властей определенных уступок.

    При этом Вашингтон отказался навязывать сторонам условия мирной сделки.

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    22 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков сообщил об участии России в американском саммите G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует активно работать на встрече лидеров G20, которая пройдет в американском городе Майами в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», – сказал официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что председательствующей стороной выступают Соединенные Штаты.

    Полноценные персональные приглашения для визита не требуются, поскольку организаторы ожидают представителей всех стран-участниц на выбранном ими уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона выразила желание видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

    МИД связал уровень главы российской делегации на мероприятии с гостеприимством США.

    В апреле Песков отмечал, что вопрос о личном присутствии президента России Владимира Путина на G20 открыт.

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    22 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet

    Детекторы дронов «Тень» смогли перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики обновили алгоритмы работы детектора «Тень», позволив устройству успешно обнаруживать и перехватывать сигналы американских беспилотников Hornet, используемых украинскими войсками.

    Отечественные детекторы беспилотников «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet, применяемых Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

    «Разработчики Hornet уделили особое внимание российским средствам обнаружения дронов, стараясь сделать все, чтобы детекторы дронов были слепые. Но наша команда изначально предполагала, что рано или поздно США и страны ЕС начнут применять нестандартные подходы в своих дронах. Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детекторов «Тень», который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet», – говорится в сообщении компании-разработчика.

    Специалисты уточнили, что в процессе мониторинга эфира и анализа спектра устройства способны различать протоколы телеметрии и изучать скорость перемещения сигнала. Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион отмечал, что американские дроны не станут панацеей для ВСУ и не повлияют на ход специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы уничтожили беспилотники Hornet с помощью переносного комплекса «Елка».

    Водитель группировки «Центр» с позывным Лебедь раскрыл тактику захода этих дронов на цель с тыла.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал владельцем компании-производителя данных БПЛА бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта.

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    22 июля 2026, 12:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Рубио в Маниле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Марко Рубио во время гала-ужина АСЕАН в Маниле.

    Лавров рассказал о состоявшемся контакте с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио», – заявил глава российского дипломатического ведомства.

    Соответствующее заявление министр сделал по итогам дипломатического совещания в формате Россия-АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия в мероприятиях АСЕАН.

    Днем ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности проведения переговоров с российским коллегой.

    В Кремле положительно оценили перспективу контакта министров иностранных дел.

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    22 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Ростех начал серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов

    Ростех наладил производство мобильных убежищ КУБ-М для промышленных предприятий

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты работников промышленных предприятий созданы автономные стальные укрытия, способные спасти до 50 человек от фугасных взрывов и обвалов в течение двух суток.

    Государственная корпорация наладила серийный выпуск мобильных убежищ от взрывов для предприятий, передает Ростех.

    Поставками универсальных блок-модульных сооружений «КУБ-М» занимается компания «РТ-Проектные технологии». Металлические модули устанавливаются на подготовленной площадке, при этом их корпус может быть усилен бетонными блоками.

    Один контейнерный модуль площадью 25 квадратных метров способен укрыть до 50 человек. Общая вместимость пункта защиты может наращиваться за счет дополнительных контейнеров. Сооружения быстро монтируются и адаптированы для перевозки различным транспортом, включая грузовики.

    «Модуль «КУБ-М» способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Он оснащен системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией», – рассказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

    По его словам, такое решение позволяет быстро возводить защитные сооружения с минимальными затратами. При оснащении бетонными блоками убежища выдерживают фугасный взрыв. Модули уже используются в нефтегазовой отрасли, а также могут применяться вместе с защитным комплексом «Паутина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России подготовило проект постановления о создании модульных мобильных бомбоубежищ.

    В Нижегородской области стартовало серийное производство многофункциональных укрытий «КУБ-М».

    Госкорпорация Ростех разработала защитный комплекс «Паутина» для обороны промышленных объектов от тяжелых беспилотников.

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