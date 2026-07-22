США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты разрабатывают недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot, предназначенную для поражения беспилотников, сообщает РИА «Новости».

Стоимость одного такого боеприпаса может составить до одного млн долларов, пояснил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее компания Lockheed Martin анонсировала создание новых перехватчиков, производство которых обойдется более чем в два раза дешевле по сравнению с существующими ракетами PAC-3 MSE, оцениваемыми примерно в четыре млн долларов за единицу. Выпуск новинки планируется наладить совместно с европейскими партнерами компании.

«Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА», – подчеркнул Коротченко.

Эксперт добавил, что применять нынешние ракеты комплекса Patriot против дронов нерационально из-за их высокой цены и низких темпов производства.

Появление малогабаритного и недорогого боеприпаса стало ответом на изменение характера воздушных угроз. Подобное оружие адаптировано под особенности военных конфликтов, которые будут актуальны как минимум в течение ближайших 10-15 лет, заключил аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lockheed Martin запланировала разработку более дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

В прошлом году американская армия решила потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку боеприпасов для этих зенитных комплексов.