В Porsche запланировали масштабные сокращения персонала

Tекст: Денис Тельманов

Программа экономии затронет и оставшихся сотрудников. Специальные выплаты сохранятся только при рентабельности продаж выше 4%. Ежегодная премия будет ограничена суммой в 1,5 тыс. евро, а размер тринадцатой зарплаты уменьшится.

Ляйтерс намерен провести сокращения на всех уровнях и сократить число модификаций моделей.

По прогнозам автопроизводителя, операционная рентабельность продаж на 2026 год составит от 5,5 до 7,5%. Как отмечает издание, компания сталкивается с трудностями из-за роста цен на энергоносители и конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров.

Ранее сообщалось о возможном сокращении до восьми тысяч сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал масштабную оптимизацию штата на фоне тяжелого кризиса.

Руководство компании подготовило программу увольнения ста тысяч сотрудников по всему миру.

Члены правления концерна VAG оценили нынешнюю ситуацию как угрожающую дальнейшему существованию предприятия.