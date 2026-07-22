Алтайский край и Фонд защиты детей подписали соглашение о поддержке семей

Tекст: Валерия Городецкая

Алтайский край стал одним из десяти пилотных регионов, где на базе детских учреждений будут создаваться инновационные площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша задача – сделать из детских домов, приютов, домов ребенка учреждения нового типа. В Алтайском крае это дом ребенка в Бийске. Учреждение рассчитано на 65 мест, но сегодня заполнено лишь наполовину. Это позволит развивать здесь нестационарные услуги для семей с детьми», – заявила Львова-Белова. По ее словам, планируется создание кризисного центра для родителей, где мамы смогут проходить социальную реабилитацию без разлучения с детьми.

Губернатор Томенко подчеркнул, что взаимодействие с фондом поможет эффективно внедрять новые практики, продолжая проект «Вызов». Благодаря ему число детей в учреждениях уже сократилось на 16,6%. В крае активно развивают поддержку подростков групп риска, в том числе через открытые пространства «Парк», где работают психологи и наставники. В рамках визита Львова-Белова также провела прием семей, посетила стройку крупной школы в Барнауле и встретилась с волонтерами, собирающими помощь для участников СВО.

Ранее Львова-Белова сообщила о снижении числа детей в сиротских учреждениях на 11 тысяч.

Она представила президенту Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

Весной она возглавила общественно-государственную организацию «Фонд защиты детей» для оказания адресной помощи семьям.