Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» Смирнова за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Валерия Городецкая

Наказание назначено за нарушение законодательства об иностранных агентах, передает ТАСС.

«Бутырский районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ Смирнова Сергея Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Суханова (признан в России иноагентом) на 50 тыс. рублей за непредоставление обязательной отчетности иностранного агента.

Тимирязевский суд Москвы обязал актера Семена Трескунова* (признан в России иноагентом) выплатить аналогичную сумму за отказ предоставлять отчетность о своей деятельности.

Ранее суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей бывшему солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (признан в России иноагентом) за несвоевременную подачу документов.