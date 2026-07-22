Суд в Молдавии ликвидировал партии блока «Победа»

Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

Tекст: Вера Басилая

Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.