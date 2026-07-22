Пожар на складе Wildberries в Невинномысске удалось локализовать

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты успешно локализовали пожар на складе маркетплейса Wildberries в Невинномысске, возникший в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

Информацию о ликвидации угрозы распространения огня подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно», – подчеркнул губернатор.

В ночь на 22 июля атакам также подверглись логистические центры компании в Краснодаре. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий инцидента в Ставрополье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Татьяна Ким сообщила об атаке на логистические центры на Юге России.

Маркетплейс временно приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.