Задержанная во Франции россиянка решила добиться перевода под домашний арест

МИД: Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста

Tекст: Вера Басилая

Основательница некоммерческой организации SOS Donbass Анна Новикова планирует добиваться изменения меры пресечения, передает РИА «Новости». Представители российского посольства в Париже посетили девушку в тюрьме Флери-Мерожи, расположенной в пригороде французской столицы.

«Анна проявляет выдержку, на условия содержания не жаловалась. Сообщила о намерении продолжать бороться в рамках судебных процедур за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест и за свое полное освобождение», – заявили в дипмиссии. Ранее парижский суд в очередной раз отказал россиянке в освобождении под судебный надзор.

О задержании трех участников ассоциации SOS Donbass, включая Новикову, стало известно в ноябре 2025 года. Им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством и подготовке преступления. Дипломаты отмечают, что наличие у активистки французского гражданства усложняет оказание помощи.

Ранее Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову.

В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.

В конце прошлого года Новикова сообщила о предъявлении ей обвинений в шпионаже и порче памятника.