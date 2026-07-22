Эксперты оценили влияние искусственного интеллекта на воспитание детей

На форуме «Территория смыслов» обсудили роль медиаконтента в воспитании детей

Tекст: Валерия Городецкая

Участники дискуссии проанализировали взаимодействие подростков с медиа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Исследование показывает, что сегодня можно выделить сразу несколько моделей медиапотребления детей», – заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

По его словам, подростки старше 11 лет самостоятельно выбирают контент и успешно обходят цифровые блокировки. Специалист отметил необходимость доработки рекомендательных систем платформ. Он подчеркнул, что семейное доверие оказалось важнее строгого ограничения экранного времени.

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