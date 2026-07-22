Представитель ВС Ирана: США не знают, где находится производство ракет

Представитель ВС Ирана Шекарчи: США не знают, где находится производство ракет

Tекст: Вера Басилая

Американские спецслужбы не смогли установить координаты иранских объектов оборонной промышленности, передает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель вооруженных сил государства Абольфазль Шекарчи подчеркнул безуспешность попыток Запада отследить создание вооружений.

«Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он располагает, находится в неведении», – отметил военный.

Офицер также уточнил непрерывный характер работы военно-промышленного комплекса. По его словам, выпуск ракет продолжался как во время 40-дневного конфликта этой весной, так и после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.

Президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. Американские спецслужбы подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана.

Вооруженные силы Ирана активно применяют обманки для скрытия настоящих пусковых установок.