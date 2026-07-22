Губернатор Петербурга представил нового гендиректора киностудии «Ленфильм»

На этой должности он сменил Надежду Андрющенко, руководившую киностудией с декабря 2024 года, передает ТАСС.
Давиденко имеет степень кандидата искусствоведения и входит в попечительский совет Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. В период работы в ведомстве он уже состоял в совете директоров петербургской киностудии.
В послужном списке нового руководителя значится продюсирование ряда известных отечественных проектов. В его фильмографии представлены такие картины, как «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Кроме того, Давиденко работал над созданием популярных сериалов «Каменская» и «Оттепель».
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