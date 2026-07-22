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    22 июля 2026, 18:14 • Новости дня

    Губернатор Петербурга представил нового гендиректора киностудии «Ленфильм»

    Продюсер «Стиляг» и «Оттепели» Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов официально представил коллективу «Ленфильма» нового генерального директора Дмитрия Давиденко.

    На этой должности он сменил Надежду Андрющенко, руководившую киностудией с декабря 2024 года, передает ТАСС.

    Давиденко имеет степень кандидата искусствоведения и входит в попечительский совет Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России. В период работы в ведомстве он уже состоял в совете директоров петербургской киностудии.

    В послужном списке нового руководителя значится продюсирование ряда известных отечественных проектов. В его фильмографии представлены такие картины, как «Стиляги» и «Географ глобус пропил». Кроме того, Давиденко работал над созданием популярных сериалов «Каменская» и «Оттепель».

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Ленфильма» в собственность Петербурга.

    Губернатор Александр Беглов пообещал провести масштабные работы по реставрации исторических зданий киностудии.

    В должности директора департамента Минкультуры Дмитрий Давиденко анонсировал изменение правил выдачи прокатных удостоверений на фильмы.

    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    21 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники экстренных служб завершили тушение возгорания на складском комплексе маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

    Пресс-служба объединенной компании RWB подтвердила успешное окончание спасательных работ, передает ТАСС.

    «По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

    Сейчас руководство компании начинает комплексную оценку последствий инцидента. Специалисты проведут тщательный анализ текущего состояния инфраструктуры пострадавшего здания.

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries в Электростали и Котовске подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по российским складам.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о выплатах семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    22 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Анкара ведут закрытые консультации в связи с попытками украинских сил атаковать объекты газопровода «Голубой поток», сообщил источник в правительстве Турции.

    Представители России и Турции поддерживают контакты по закрытым каналам связи для обсуждения ситуации с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру «Голубого потока», передает РИА «Новости».

    «По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    До этого турецкий экономист Озлем Текиндор подчеркнула, что властям страны следует открыто предупредить Украину о недопустимости подобных действий, так как они могут оставить Турцию без энергоресурсов зимой.

    Ранее 7 июля компания «Газпром» сообщила об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская».

    Правительство Турции начало проверку информации об инциденте на объектах экспортной магистрали.

    Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание публичной реакции турецких властей на действия Киева.

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    22 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Псковскую область переехали тысячи иностранных специалистов из западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Псковской области благодаря системе «единого окна» свыше шести тысяч иностранцев и соотечественников из зарубежных стран нашли новый дом и возможности для развития.

    Проект по сопровождению переселенцев, запущенный в Псковской области, привлек тысячи людей из разных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу реализует Елена Полонская, уполномоченный при губернаторе региона и победительница Премии «Россия – страна возможностей». Среди переехавших – жители США, Франции, Германии и других государств, а также 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, выдворенный из Латвии.

    Особое внимание привлекла история многодетной семьи Мартиндейл из США. Их старший сын Дэниел, находясь на стороне ВСУ, два года передавал данные российским военным, за что получил гражданство РФ. «Для меня большая честь и ответственность – сопровождать семью Мартиндейл на этом пути. Их история – это не просто переезд, это символ того, что Россия становится центром притяжения для людей, которые искренне верят в нашу страну, разделяют наши ценности и хотят созидать», – отметила Елена Полонская.

    Глава семьи Джеймс Мартиндейл, ученый и изобретатель, планирует запустить в Пскове производство навесного оборудования для почвообработки. Ожидается, что его инновационная методика насыщения почвы кислородом позволит сократить использование удобрений. В ближайшее время он проведет обучение для агротехнологов и начнет преподавать в Псковской сельскохозяйственной академии.

    Регион продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов. Недавно в Псковскую область переехали педиатр из Австрии Наталья Дуган, специалист по инвестициям из США Гундис Ламбергс и итальянский инженер Андре Феррари. Все они готовы применять свои знания для развития российской экономики и промышленности.

    Ранее многодетная семья американца Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область ради работы в сфере сельского хозяйства.

    Сам помогавший российским военным американец годом ранее получил паспорт гражданина России.

    В целом количество переселенцев из недружественных стран увеличилось в четыре раза.

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    21 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника в течение дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких регионов страны и акваторией Черного моря.

    В Министерстве обороны России уточнили, что атака была отражена в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    Аппараты уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщается в канале ведомства в Max.

    Накануне российские военные отразили масштабную атаку 161 украинского беспилотника.

    В субботу дежурные средства ПВО уничтожили 123 вражеских дрона над 11 регионами.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось о ликвидации 117 аппаратов самолетного типа.

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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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    22 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России

    Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти ограничили работу порядка сотни иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры на притеснение отечественных журналистов за рубежом, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    «У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.

    Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.

    В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.

    В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.

    Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.

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    22 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Пожар на складах в Краснодаре тушили с помощью пожарных поездов и вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для ликвидации крупного возгорания на складском комплексе в Краснодаре задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

    Инцидент произошел в результате ночного удара беспилотника, передает РИА «Новости». На данный момент угроза распространения огня полностью отсутствует.

    «Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники. Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды», – заявил начальник кубанского главка МЧС Алексей Клушин.

    Глава ведомства также добавил, что специалисты планируют полностью потушить пожар до конца текущих суток.

    Напомним, при атаке на этот логистический комплекс пострадали десять человек.

    Обломки сбитых беспилотников повредили два многоквартирных дома в городе.

    В результате налета дронов на территории нефтебазы в Армавире начался крупный пожар.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Володин призвал сбежавших за границу предателей явиться с повинной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что граждане, уехавшие за рубеж и наносящие вред государству, не имеют отношения к политической оппозиции.

    «У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, он не может представлять никакую политическую оппозицию. Вот она, политическая оппозиция. Одна политическая фракция оппозиционная, другая политическая фракция оппозиционная, третья. Есть конструктивная оппозиция. Коллеги, тот, кто уехал за рубеж и вредит стране – это не оппозиция. Это предатели. Это преступники», – подчеркнул спикер в ходе пленарного заседания, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что такие лица годами пытаются разрушить государство, оправдывают нацизм и оскорбляют военнослужащих. При этом они скрываются от правосудия при поддержке ряда иностранных государств. По словам спикера, финансирование этих деятелей зачастую осуществляется за счет доходов от имущества, оставшегося на территории России, а также различных выплат.

    Комментируя новые законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов, Володин пояснил, что принятые нормы направлены на привлечение к ответственности не только иностранных агентов, но и экстремистов с террористами, скрывающихся за границей. Володин призвал уехавших преступников подумать о том, как явиться с повинной.

    В июне президент России утвердил нормы об аресте имущества уехавших за рубеж правонарушителей.

    Месяцем ранее Володин предупредил об обязательной уголовной ответственности для спонсировавших недружественные страны эмигрантов.

    В конце прошлого года спикер нижней палаты парламента анонсировал введение ограничений прав для скрывающихся от правосудия за границей лиц.

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    22 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    В МИД рассказали об отклике на инициативу о Большом евразийском партнерстве

    МИД: Большое евразийское партнерство стало платформой для честного диалога

    Tекст: Вера Басилая

    Российская инициатива по созданию Большого евразийского партнерства заработала репутацию надежной платформы для равноправного сотрудничества и конструктивного диалога, заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев поделился информацией об отклике стран континента на инициативу формирования Большого евразийского партнерства, передает ТАСС.

    «У БЕП уже образовался убедительный исторический задел. Эта инициатива стала узнаваемой, заработала себе реноме платформы для честного диалога и равноправного сотрудничества на базе добровольных вкладов и общего знаменателя», – сказал дипломат.

    Бердыев подчеркнул, что в настоящее время происходит сопряжение партнерства с китайским инфраструктурным проектом «Один пояс – один путь». По его словам, это открывает новые перспективы для устранения бизнес-барьеров в Евразии.

    Дипломат добавил, что объединение усилий способствует повышению производительности труда, созданию новых рабочих мест и наращиванию компетенций всех государств континента. Он назвал инициативу конструктором для формирования общего благополучного будущего.

    Россия проинформировала ОБСЕ об инициативе по созданию Большого евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил рост интереса других стран к данной концепции.

    Российская сторона призвала к формированию новой архитектуры равной безопасности на континенте.

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    22 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о якобы встрече дипломатов России и ФРГ в Баку

    Песков: У Кремля нет данных о якобы встрече России и ФРГ в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не обладает сведениями о возможных контактах делегаций из Москвы и Берлина на территории азербайджанской столицы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слухи о переговорах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул сведение отношений между Москвой и Берлином к нулевому состоянию.

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