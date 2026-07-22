В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам

Tекст: Валерия Городецкая

Интересы Вашингтона и союзников окажутся в списке целей исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки», – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в случае реализации американских угроз целями станут все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе. Аналогичная участь ждет активы союзников, принимающих участие во враждебных действиях.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал бомбардировку новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в ответ пригрозил ударами по всем американским интересам на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.