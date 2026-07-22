Премьер Венгрии Мадьяр рассказал об укачивавшей его в детстве жене Орбана

Tекст: Валерия Городецкая

Это происходило в период, когда она работала в юридической фирме отца политика, передает РИА «Новости».

«Она как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на «ты», но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят», – привел слова Мадьяра новостной портал Index.

Ранее Орбан заявил о праве страны сопротивляться действиям Петера Мадьяра.

Новый глава правительства призвал установить причастность своего предшественника к инциденту с перевозившими валюту украинцами.

Весной Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах в Будапеште.