Бастрыкин поручил доложить о расследовании о нападении собаки на внука Донцовой

Бастрыкин запросил доклад о нападении собаки на семилетнего внука Донцовой

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о нападении собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой, передает РИА «Новости». Выяснилось, что во вторник местный житель выгуливал животное без специальной амуниции. В результате агрессивных действий собаки мальчик получил травмы, потребовавшие немедленной медицинской помощи.

Ранее известная писательница Дарья Донцова рассказала в социальных сетях о спасении своего внука случайным прохожим. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в официальном сообщении.

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