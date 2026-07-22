Адвокат заявила об искажении биографии Емельяненко в снятой с продажи книге

Tекст: Денис Тельманов

Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову, выступающую под псевдонимом Аля Рогожина, и издательство «АСТ», передает ТАСС. Спортсмен считает, что его биография в книге «Легенда ММА – Федор Емельяненко» сильно искажена.

«Биография Емельяненко грубо искажена и извращена автором, если, конечно, она сама читала свой опус, в котором утверждает, что родители Федора не шибко о нем заботились, учиться он не хотел и только спортзал сделал из паренька великого чемпиона», – сообщила адвокат спортсмена Елизавета Меткина. Юрист добавила, что подобное содержание дискредитирует не только ее доверителя, но и институт семьи в целом.

Меткина выразила надежду, что судебное разбирательство станет уроком для тех, кто пытается обогатиться на известных именах. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации рассматривается в Останкинском суде Москвы. Емельяненко требует взыскать с ответчиков солидарно около 13 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменитый боец обратился с иском к писательнице Анастасии Ивановой. Издательство АСТ приостановило продажу спорной биографии спортсмена.

Младший брат бойца Иван Емельяненко в прошлом году подал прошение об условно-досрочном освобождении.