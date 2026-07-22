Tекст: Валерия Городецкая

Проект по сопровождению переселенцев, запущенный в Псковской области, привлек тысячи людей из разных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу реализует Елена Полонская, уполномоченный при губернаторе региона и победительница Премии «Россия – страна возможностей». Среди переехавших – жители США, Франции, Германии и других государств, а также 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, выдворенный из Латвии.

Особое внимание привлекла история многодетной семьи Мартиндейл из США. Их старший сын Дэниел, находясь на стороне ВСУ, два года передавал данные российским военным, за что получил гражданство РФ. «Для меня большая честь и ответственность – сопровождать семью Мартиндейл на этом пути. Их история – это не просто переезд, это символ того, что Россия становится центром притяжения для людей, которые искренне верят в нашу страну, разделяют наши ценности и хотят созидать», – отметила Елена Полонская.

Глава семьи Джеймс Мартиндейл, ученый и изобретатель, планирует запустить в Пскове производство навесного оборудования для почвообработки. Ожидается, что его инновационная методика насыщения почвы кислородом позволит сократить использование удобрений. В ближайшее время он проведет обучение для агротехнологов и начнет преподавать в Псковской сельскохозяйственной академии.

Регион продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов. Недавно в Псковскую область переехали педиатр из Австрии Наталья Дуган, специалист по инвестициям из США Гундис Ламбергс и итальянский инженер Андре Феррари. Все они готовы применять свои знания для развития российской экономики и промышленности.

Ранее многодетная семья американца Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область ради работы в сфере сельского хозяйства.

Сам помогавший российским военным американец годом ранее получил паспорт гражданина России.

В целом количество переселенцев из недружественных стран увеличилось в четыре раза.