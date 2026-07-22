Над Рижским заливом замечен разведывательный самолет НАТО

Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS совершил полет над Рижским заливом

Tекст: Денис Тельманов

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS третий день подряд выполняет полеты над акваторией Рижского залива неподалеку от Риги, передает РИА «Новости». Воздушное судно альянса также было замечено в этом районе 20 и 21 июля.

Согласно данным мониторинга, борт стартовал с авиабазы Гайленкирхен на западе Германии. Проследовав над территорией Германии и Польши, самолет изменил курс на север в районе аэропорта Сувалки у границы Калининградской области.

Затем он пересек воздушное пространство Литвы и достиг окрестностей аэропорта Юрмала.

Boeing E-3A Sentry представляет собой комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Машина способна фиксировать воздушные и морские цели на значительных дистанциях, а также координировать работу авиации и систем ПВО. Дальность действия радара достигает 600 километров.

В последнее время Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ. В альянсе подобные действия объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry осуществил масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

Несколькими днями ранее разведывательный борт альянса Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнил непродолжительный полет над западной частью Черного моря.

В начале месяца аналогичный самолет-разведчик совершил длительный облет границ Калининградской области.