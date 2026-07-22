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    Новое правительство Британии удивляет двумя фигурами
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    Госсекретарь США Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    22 июля 2026, 15:59 • Новости дня

    При атаках ВСУ на Брянскую область один человек погиб и двое пострадали

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ударов со стороны украинских военных по трем районам Брянской области один мирный житель получил смертельные травмы, еще двое ранены, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Продолжаются подлые атаки украинских нацистов по жителям приграничья. В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина», – написал глава региона в канале на платформе Max.

    Кроме того, с помощью реактивной системы залпового огня «Град» украинские военные нанесли удар по Белой Березке Трубчевского района, где ранение получила 75-летняя женщина. Также в Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина, уточнил Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по территории Брянской области пострадали три местных жителя.

    В начале месяца из-за атаки реактивного дрона на жилой дом в поселке Чайковичи погиб один человек.

    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости диалога с Россией

    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты и Россия должны сохранять каналы связи, передает РИА «Новости».

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от взаимодействия безответственным шагом.

    «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», – подчеркнул Рубио в ходе общения с прессой в Маниле.

    Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта. Рубио отметил, что стороны оценят наличие окна возможностей для конструктивного участия Вашингтона в этом процессе. Выступление госсекретаря транслировал канал WION.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Глава российского МИД выразил недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по украинским делам.

    До этого американский дипломат призвал администрацию Соединенных Штатов к сохранению двустороннего диалога с Москвой.

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

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    22 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Украина отказалась от польских МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

    Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

    Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

    В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

    Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

    Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией

    AP: Трамп разрешил Саудовской Аравии обогащать уран для гражданской программы

    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США согласовал соглашение, которое потенциально позволит саудитам создать собственную инфраструктуру для обогащения урана в рамках гражданской ядерной программы.

    Американский лидер одобрил договор с Эр-Риядом, передает Associated Press. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, о решении могут официально объявить уже в среду.

    Ожидается, что срок действия соглашения составит 30 лет. К развитию программы планируется привлечь американские компании. Сделка может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии после проведения совместного исследования.

    Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях. Изначально информацию о готовящемся решении опубликовала газета The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подготовил беспрецедентный проект ядерного договора для Саудовской Аравии.

    Вашингтон рассматривал возможность предоставления Эр-Рияду технологий обогащения урана.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал это сотрудничество попыткой контроля амбиций королевства.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    21 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    @ Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Зеленский провел специальное совещание с высшим командным составом украинской армии, посвященное планированию возможных провокаций в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным источников в силовых структурах, во встрече участвовали командиры семи корпусов ВСУ, а также руководитель 30-го корпуса морской пехоты.

    «В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область», – рассказал собеседник агентства.

    Отмечается, что инициатива Зеленского и главкома Александра Сырского не находит широкой поддержки среди военного руководства. Командиры выступают против подобных планов из-за критического дефицита солдат на других участках фронта. Однако, как полагают силовики, расчет делается на пополнение резервов за счет принудительной депортации украинцев из стран Евросоюза и снижения призывного возраста.

    Ранее украинские силовики организовали карательную операцию для запугивания жителей Черниговской области. Малые группы военных попытались прорваться к российской границе в районе села Гремяч.

    Для оборудования позиций в этом регионе командование ВСУ перебросило военнослужащих бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

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    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    21 июля 2026, 21:23 • Новости дня
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    Лукашенко приказал отправлять недобросовестных работников на границу с Украиной
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять в армию для охраны южных рубежей граждан, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании.

    «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите [министра обороны Белоруссии Виктора] Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, – в армию и на южную границу. В лес», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, на границе сейчас находятся подразделения сил специальных операций.

    Лукашенко уточнил, что республика не планирует ни на кого нападать, а лишь обеспечивает собственную безопасность.

    Служба на границе, по его мнению, станет наказанием для нарушителей дисциплины, которым предстоит пройти недельную подготовку. Он добавил, что приказ касается всех чиновников и работников, не справляющихся со своими обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лукашенко рассказывал о встрече с представителями Владимира Зеленского. До этого Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками. На фоне напряженной обстановки белорусский лидер поручил продолжить точечную мобилизацию воинских частей.

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    22 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН

    Дональд Трамп решил выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генсека ООН

    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    @ Victor Monteiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает американская пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов.

    Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, пишет The New York Post.

    56-летний спортивный функционер сблизился с американским лидером во время организации чемпионата мира этого года. Швейцарец всячески пытался очаровать главу Белого дома и даже вручил ему первую Премию мира ФИФА в декабре.

    По словам источника издания, близкого к президенту, Трамп считает, что Инфантино «уважают все в мире, и он признает, что у него есть особая способность объединять людей». Новый генсек ООН будет избран в этом году на смену португальцу Антониу Гутерришу, который покинет свой пост в конце декабря. Для получения должности кандидату необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

    Пока неизвестно, хочет ли сам Инфантино занять этот пост. Однако Трамп видит явное преимущество среди других претендентов, которых один из инсайдеров назвал «слабыми». Среди известных конкурентов числятся бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Идея Трампа может нарушить ожидаемый выбор кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна, но источники отмечают, что мягкая географическая ротация не обязательно станет препятствием для Инфантино.

    Специальный посланник Трампа Паоло Замполли назвал эту идею гениальной, отметив, что Инфантино отлично справится с работой. По его мнению, опыт управления более чем 200 членами ФИФА поможет швейцарцу взаимодействовать со 193 государствами ООН. При этом Замполли добавил, что не обсуждал эту концепцию с Инфантино на финале чемпионата мира и был удивлен, узнав о ней.

    Успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов: сейчас он зарабатывает в ФИФА около шести млн долларов в год, тогда как зарплата генсека ООН составляет около 418 тыс. долларов. В марте следующего года Инфантино планирует переизбираться на пост президента ФИФА, несмотря на критику со стороны европейских стран из-за вмешательства Трампа в отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом во время чемпионата мира.

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

    Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего преемника Антониу Гутерриша.

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