В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России

Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.

Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.

В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.

В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.

Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.