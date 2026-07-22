Ученица Евгения Плющенко Злата Саприна решила выступать за команду Киргизии

Tекст: Денис Тельманов

О переходе 15-летней российской спортсменки в новую национальную команду сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), передает ТАСС.

Злата Саприна уже заявлена на этап Гран-при ISU среди юниоров в составе сборной Киргизии. Соревнования пройдут в китайском городе Сиань с 20 по 22 августа.

В сезоне-2025/26 фигуристка заняла седьмое место на турнире «На призы академии «Ангелы Плющенко»» по первому спортивному разряду. За две программы она набрала 131,36 балла.

Стоит отметить, что это не первый случай смены спортивного гражданства среди подопечных Плющенко.

Ранее за Азербайджан стали выступать Александр Плющенко – младший и Вероника Жилина, а Кира Трофимова перешла в сборную Белоруссии. При этом в заявку сборной России на юниорский этап Гран-при в Сиане вошли 11 спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев выдал фигуристке Веронике Жилиной разрешение на выступления за Азербайджан.

Днем ранее спортивная организация одобрила аналогичный переход Александра Плющенко.

В конце июня совет ISU принял решение о возвращении российских атлетов на турниры в нейтральном статусе.