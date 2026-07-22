В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

Военный аналитик Ермаков: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

Tекст: Олег Исайченко

«ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть страна обладает техническими возможностями и при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

По его оценкам, одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Вместе с тем собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут достаточно убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает аналитик.

Как полагает Ермаков, проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания». Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – указал он.

Сейчас вряд ли у немецкого руководства в полном объеме существует политическая воля, считает аналитик. «ФРГ с трудом присоединяется даже к ядерным учениям с Францией», – заметил спикер. Как бы то ни было, если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, подчеркнул Ермаков.

«С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания. Непонятно, сохранится ли она после того, как Эммануэль Макрон покинет пост президента», – заключил эксперт.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о беспокойстве властей стран НАТО предполагаемыми планами Германии получить прямой доступ к ядерному оружию. В сообщении на сайте службы указано, что, согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский, Мюнхенский, Рейнско-Вестфальский и Берлинский университеты. Также в проектах участвуют концерны ВПК – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

По данным СВР, военные эксперты НАТО считают, что Германия способна за несколько месяцев наработать расщепляющийся материал и в течение года создать ядерное взрывное устройство без проведения испытаний. Ведомство отмечает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

В январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместного ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

В свою очередь СВР сообщала, что руководство ЕС «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании.

Страны Прибалтики тоже охвачены ядерной лихорадкой. В прошлом месяце газета ВЗГЛЯД представила очередной выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных России государств вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.