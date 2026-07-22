Болгария разрешила разместить авиацию США вопреки бойкоту оппозиции

Решение о размещении авиации США поддержали 136 депутатов правящей коалиции «Прогрессивная Болгария» и партии «Движение за права и свободы», передает РИА «Новости».
На авиабазе Безмер в Ямбольской области расположатся до восьми самолетов-заправщиков и около 250 американских военнослужащих.
Оппозиционные блоки ГЕРБ-СДС, «Демократическая Болгария» и «Продолжаем перемены» проигнорировали голосование. Депутаты от партии «Возрождение» отдали 13 голосов против инициативы. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о получении соответствующей ноты от посольства США 17 июля.
В Иране назвали этот шаг содействием агрессии и военным преступлениям. Европейское командование США (EUCOM) в ответ подчеркнуло необходимость контроля возможных угроз на восточном фланге НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал о запросе США на размещение восьми самолетов-заправщиков.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление военных баз для американских ударов.