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    22 июля 2026, 14:45 • Новости дня

    Россия и Египет обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

    МИД: Россия и Египет обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главы внешнеполитических ведомств России и Египта провели встречу в Маниле, где обсудили напряженную обстановку на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

    «С обеих сторон подчеркнута императивность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию разногласий с учетом законных интересов всех государств региона», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Обострение обстановки стало следствием недавних действий США и Израиля против Ирана.

    Помимо международной повестки, министры затронули актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества. Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, развитие торгово-экономических связей и продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года главы МИД России и Египта выступили за немедленное прекращение боевых действий вокруг Ирана.

    Позднее Сергей Лавров обсудил необходимость стабилизации обстановки на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    В конце апреля заместители глав внешнеполитических ведомств стран ШОС призвали к скорейшему политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники экстренных служб завершили тушение возгорания на складском комплексе маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

    Пресс-служба объединенной компании RWB подтвердила успешное окончание спасательных работ, передает ТАСС.

    «По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

    Сейчас руководство компании начинает комплексную оценку последствий инцидента. Специалисты проведут тщательный анализ текущего состояния инфраструктуры пострадавшего здания.

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries в Электростали и Котовске подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по российским складам.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о выплатах семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    22 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Анкара ведут закрытые консультации в связи с попытками украинских сил атаковать объекты газопровода «Голубой поток», сообщил источник в правительстве Турции.

    Представители России и Турции поддерживают контакты по закрытым каналам связи для обсуждения ситуации с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру «Голубого потока», передает РИА «Новости».

    «По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    До этого турецкий экономист Озлем Текиндор подчеркнула, что властям страны следует открыто предупредить Украину о недопустимости подобных действий, так как они могут оставить Турцию без энергоресурсов зимой.

    Ранее 7 июля компания «Газпром» сообщила об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская».

    Правительство Турции начало проверку информации об инциденте на объектах экспортной магистрали.

    Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание публичной реакции турецких властей на действия Киева.

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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

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    22 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Псковскую область переехали тысячи иностранных специалистов из западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Псковской области благодаря системе «единого окна» свыше шести тысяч иностранцев и соотечественников из зарубежных стран нашли новый дом и возможности для развития.

    Проект по сопровождению переселенцев, запущенный в Псковской области, привлек тысячи людей из разных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу реализует Елена Полонская, уполномоченный при губернаторе региона и победительница Премии «Россия – страна возможностей». Среди переехавших – жители США, Франции, Германии и других государств, а также 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, выдворенный из Латвии.

    Особое внимание привлекла история многодетной семьи Мартиндейл из США. Их старший сын Дэниел, находясь на стороне ВСУ, два года передавал данные российским военным, за что получил гражданство РФ. «Для меня большая честь и ответственность – сопровождать семью Мартиндейл на этом пути. Их история – это не просто переезд, это символ того, что Россия становится центром притяжения для людей, которые искренне верят в нашу страну, разделяют наши ценности и хотят созидать», – отметила Елена Полонская.

    Глава семьи Джеймс Мартиндейл, ученый и изобретатель, планирует запустить в Пскове производство навесного оборудования для почвообработки. Ожидается, что его инновационная методика насыщения почвы кислородом позволит сократить использование удобрений. В ближайшее время он проведет обучение для агротехнологов и начнет преподавать в Псковской сельскохозяйственной академии.

    Регион продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов. Недавно в Псковскую область переехали педиатр из Австрии Наталья Дуган, специалист по инвестициям из США Гундис Ламбергс и итальянский инженер Андре Феррари. Все они готовы применять свои знания для развития российской экономики и промышленности.

    Ранее многодетная семья американца Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область ради работы в сфере сельского хозяйства.

    Сам помогавший российским военным американец годом ранее получил паспорт гражданина России.

    В целом количество переселенцев из недружественных стран увеличилось в четыре раза.

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    21 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника в течение дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких регионов страны и акваторией Черного моря.

    В Министерстве обороны России уточнили, что атака была отражена в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    Аппараты уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщается в канале ведомства в Max.

    Накануне российские военные отразили масштабную атаку 161 украинского беспилотника.

    В субботу дежурные средства ПВО уничтожили 123 вражеских дрона над 11 регионами.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось о ликвидации 117 аппаратов самолетного типа.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    22 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы поразили склады с боеприпасами и логистическое оборудование американских военных на одной из баз в Кувейте.

    Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.

    В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.

    Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.

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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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