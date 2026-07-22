Россия и Египет обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
«С обеих сторон подчеркнута императивность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию разногласий с учетом законных интересов всех государств региона», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Обострение обстановки стало следствием недавних действий США и Израиля против Ирана.
Помимо международной повестки, министры затронули актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества. Дипломаты подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, развитие торгово-экономических связей и продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года главы МИД России и Египта выступили за немедленное прекращение боевых действий вокруг Ирана.
Позднее Сергей Лавров обсудил необходимость стабилизации обстановки на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.
В конце апреля заместители глав внешнеполитических ведомств стран ШОС призвали к скорейшему политико-дипломатическому урегулированию ситуации.