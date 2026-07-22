Пожар на складах в Краснодаре тушили с помощью пожарных поездов и вертолета

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в результате ночного удара беспилотника, передает РИА «Новости». На данный момент угроза распространения огня полностью отсутствует.

«Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники. Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды», – заявил начальник кубанского главка МЧС Алексей Клушин.

Глава ведомства также добавил, что специалисты планируют полностью потушить пожар до конца текущих суток.

Напомним, при атаке на этот логистический комплекс пострадали десять человек.

Обломки сбитых беспилотников повредили два многоквартирных дома в городе.

В результате налета дронов на территории нефтебазы в Армавире начался крупный пожар.