Федор Емельяненко подал в суд на писательницу из-за книги о себе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Емельяненко обратился с иском к Ивановой и издательству «АСТ», передает ТАСС, сообщили в Останкинском суде Москвы.

«В суд поступил иск Емельяненко Ф.М. к Ивановой А.А. и ООО «Издательство АСТ» о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Дата заседания по делу пока не назначена», – заявили представители инстанции.

Иванова, работающая под псевдонимом Аля Рогожина, написала книгу «Легенда ММА – Федор Емельяненко». Издание входит в серию «Звезды отечественного спорта для детей», где также представлены биографии Дмитрия Бивола, Марии Шараповой и Александра Овечкина.

Комментариев от автора и издательства пока не поступало.

Федор Емельяненко – многократный чемпион мира и России по боевому самбо, а также бывший чемпион Pride FC. В смешанных единоборствах он одержал 40 побед при семи поражениях.

Спортивная карьера бойца завершилась в феврале 2023 года.

Младший брат спортсмена Иван Емельяненко осенью прошлого года досрочно вышел из колонии. Другой брат бойца Александр Емельяненко после операции на позвоночнике отказался от оформления инвалидности.