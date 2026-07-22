Иранские военные атаковали две базы США в Иордании

КСИР сообщил об уничтожении американских беспилотников на базах в Иордании

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении военных целей на иорданской территории, передает РИА «Новости».

Атаке подверглись базы короля Фейсала и принца Хасана. В результате ударов были повреждены американские вертолеты и полностью уничтожены восемь беспилотников MQ-9.

«В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаке на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15», – сообщила пресс-служба КСИР. Также утверждается, что пострадал центр размещения военнослужащих, что привело к жертвам и ранениям среди личного состава.

Обострение ситуации началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Тегераном. После этого американские силы провели серию атак на Иран, объяснив их ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту в Иордании.

Днем ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне.

Перед этим Центральное командование ВС США объявило о начале новых авиаударов по территории Исламской республики.