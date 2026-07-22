Володин призвал сбежавших за границу предателей явиться с повинной

«У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, он не может представлять никакую политическую оппозицию. Вот она, политическая оппозиция. Одна политическая фракция оппозиционная, другая политическая фракция оппозиционная, третья. Есть конструктивная оппозиция. Коллеги, тот, кто уехал за рубеж и вредит стране – это не оппозиция. Это предатели. Это преступники», – подчеркнул спикер в ходе пленарного заседания, передает РИА «Новости».
Парламентарий добавил, что такие лица годами пытаются разрушить государство, оправдывают нацизм и оскорбляют военнослужащих. При этом они скрываются от правосудия при поддержке ряда иностранных государств. По словам спикера, финансирование этих деятелей зачастую осуществляется за счет доходов от имущества, оставшегося на территории России, а также различных выплат.
Комментируя новые законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов, Володин пояснил, что принятые нормы направлены на привлечение к ответственности не только иностранных агентов, но и экстремистов с террористами, скрывающихся за границей. Володин призвал уехавших преступников подумать о том, как явиться с повинной.
В июне президент России утвердил нормы об аресте имущества уехавших за рубеж правонарушителей.
Месяцем ране Володин предупредил об обязательной уголовной ответственности для спонсировавших недружественные страны эмигрантов.
В конце прошлого года спикер нижней палаты парламента анонсировал введение ограничений прав для скрывающихся от правосудия за границей лиц.