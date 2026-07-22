  • Новость часаПутин назвал временными трудности на топливном рынке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на гражданство России
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    Госсекретарь США Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    22 июля 2026, 14:02 • Новости дня

    Путин назвал запуск нового инвестцикла главной экономической задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в России.

    Глава государства провел в Кремле совещание, посвященное экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», – сказал российский лидер.

    Президент также обратил внимание на ускорение динамики банковского кредитования в стране. По его словам, речь идет об увеличении объемов ипотеки, а также займов предприятиям, организациям и реальному сектору экономики.

    В июне глава государства указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал восстановление деловой активности по мере снижения инфляции.

    Ранее в среду президент назвал состояние ключевых отраслей отечественной экономики устойчивым.

    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

    Комментарии (9)
    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

    Комментарии (8)
    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

    Комментарии (5)
    21 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    Пожар на атакованном складе Wildberries в Электростали полностью потушили
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники экстренных служб завершили тушение возгорания на складском комплексе маркетплейса Wildberries в Подмосковье.

    Пресс-служба объединенной компании RWB подтвердила успешное окончание спасательных работ, передает ТАСС.

    «По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», – говорится в сообщении.

    Сейчас руководство компании начинает комплексную оценку последствий инцидента. Специалисты проведут тщательный анализ текущего состояния инфраструктуры пострадавшего здания.

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries в Электростали и Котовске подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по российским складам.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким заявила о выплатах семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    В Петербурге стартовал полный цикл сборки автомобилей Tenet A8

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на мощностях холдинга «АГР» в Шушарах стартовал выпуск седана Tenet A8.

    Новый автомобиль специально спроектирован с учетом суровых российских климатических и дорожных условий, передает ТАСС.

    «На высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), прошедшем полное техническое переоснащение, стартовало производство полного цикла седана Tenet A8», – сообщили в компании.

    Там также уточнили, что масштабный проект реализован благодаря стратегическому партнерству с компанией Defetoo. Технологический процесс на обновленном предприятии охватывает все базовые этапы создания машины: от сварки и окраски кузовов до финальной сборки.

    В мае текущего года российский автопроизводитель освоил выпуск удлиненного кроссовера Tenet 4L в Калуге.

    Месяцем позже холдинг представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Jeland J6 петербургской сборки.

    Весной компании «АГР Холдинг» и Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    Россия и Турция обсудили атаки ВСУ на «Голубой поток»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Анкара ведут закрытые консультации в связи с попытками украинских сил атаковать объекты газопровода «Голубой поток», сообщил источник в правительстве Турции.

    Представители России и Турции поддерживают контакты по закрытым каналам связи для обсуждения ситуации с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру «Голубого потока», передает РИА «Новости».

    «По этой теме контакты с российской стороной ведутся по необходимым каналам связи в закрытом режиме», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    До этого турецкий экономист Озлем Текиндор подчеркнула, что властям страны следует открыто предупредить Украину о недопустимости подобных действий, так как они могут оставить Турцию без энергоресурсов зимой.

    Ранее 7 июля компания «Газпром» сообщила об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская».

    Правительство Турции начало проверку информации об инциденте на объектах экспортной магистрали.

    Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание публичной реакции турецких властей на действия Киева.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

    Комментарии (7)
    21 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника в течение дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких регионов страны и акваторией Черного моря.

    В Министерстве обороны России уточнили, что атака была отражена в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

    Аппараты уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщается в канале ведомства в Max.

    Накануне российские военные отразили масштабную атаку 161 украинского беспилотника.

    В субботу дежурные средства ПВО уничтожили 123 вражеских дрона над 11 регионами.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны отчиталось о ликвидации 117 аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Молдавии из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван во вторник в МИД, где ему выразили решительный протест в связи с неправомерными действиями молдавской стороны.

    Поводом послужили два инцидента с участием сотрудников и служебного автотранспорта российской дипмиссии.

    «21 июля в МИД был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    По данным ведомства, 19 июля полицейские в Кишиневе остановили автобус посольства, сняли с него дипломатические номера и угрожали сотрудникам задержанием, применяя силу. Просьбы направить на место представителя молдавского МИД для выяснения обстоятельств были проигнорированы.

    Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

    В конце июня МИД выразил протест послу Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров.

    В апреле прошлого года российская сторона выслала трех сотрудников молдавского посольства.

    В марте того же года Москва потребовала от Кишинева пояснений по поводу непринятия верительных грамот российского посла.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Скончался российский актер и создатель театра «Особняк» Поднозов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.

    Информацию о кончине Поднозова подтвердили в его ближайшем окружении, передает ТАСС.

    «Дмитрий Поднозов умер вчера», – рассказал собеседник агентства.

    В декабре прошлого года у Дмитрия Поднозова выявили рак легких. В середине июля в таиландской больнице скончался артист Новгородского театра драмы Дмитрий Брейкин.

    За день до этого из жизни ушел народный артист России Юрий Смирнов.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили харьковское Артельное и запорожское Благодатное
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Украина отказалась от польских МиГ-29
    После проверок в Подмосковье решили выдворить более 200 нелегалов
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей