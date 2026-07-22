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    22 июля 2026, 13:50 • Новости дня

    Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы российского бюджета во втором квартале показали значительный рост, причем увеличились как нефтегазовые, так и поступления из других секторов экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле.

    «Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.

    В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.

    В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
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    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

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    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

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    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

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    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    21 июля 2026, 02:48 • Новости дня
    Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписал документ, гарантирующий учителям защиту жизни, здоровья и бесплатные юридические консультации.

    Путин распорядился присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание «Ветеран труда» и расширить меры социальной поддержки учителей.

    Глава государства дал поручение правительству за полгода усовершенствовать нормы рабочего времени и учебной нагрузки учителей.

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    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

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    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


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    20 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Ясной Поляны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Толстой, занимающей должность директора музея-усадьбы «Ясная Поляна», почетного звания заслуженного работника культуры.

    Указ опубликован на портале правовых актов.

    Екатерина Толстая является супругой Владимира Ильича Толстого – потомка выдающегося писателя. Ранее он сам руководил яснополянским музеем. В 2012 году Толстой оставил эту должность, поскольку был назначен советником президента России по вопросам культуры.

    В июне президент присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. В мае композитор Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств.

    В том же месяце глава государства наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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