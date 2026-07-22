Лавров: В Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас, после того как была развязана агрессия против Исламской республики Иран, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию о том, что вот мы отказались от военной составляющей ядерной программы, вот на нас напали, нас хотят уничтожить, хотят сменить режим, многое другое», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что были другие страны, которые отказались от программ оружия массового уничтожения, такие как Ирак и Ливия.

«И что с ними произошло?» – задал риторический вопрос министр.

По словам дипломата, эффект от нападения на Иран оказался обратным ожидаемому. Он отметил, что многие начнут смотреть на примеры прошлого, и могут усилиться настроения, что только ядерное оружие способно гарантировать независимость и свободу.

Лавров выразил сожаление по этому поводу, назвав происходящее одним из последствий агрессивных действий США и их союзников, стремящихся сохранить мировое доминирование.

Кроме того, министр подчеркнул, что продолжение боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тегерана, хотя есть силы, желающие разжигать этот конфликт.

Ранее Лавров допустил возможность создания Ираном ядерного оружия из-за развязанной войны.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные будут бить по любому месту, где Иран задумает создать ядерное оружие. Он отмечал, что Вашингтон пытается не допустить, чтобы Иран обладал таким оружием.