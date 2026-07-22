Песков: Санкционного предела ЕС не существует, как и предела у безумия

Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует, передает РИА «Новости».
«Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует так же, как и не существует предела у безумия», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва считает все введенные ограничения абсолютно незаконными с точки зрения международного права. Он отметил, что если раньше рестрикции били по европейским налогоплательщикам косвенно, то новые меры напрямую затрагивают интересы государств ЕС, что делает их последствия гораздо более болезненными.
«До сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран – участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее, отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем», – сказал Песков.
Ранее СМИ сообщали о трудностях с согласованием новых мер внутри Евросоюза. В частности, Греция выступила против ограничений в отношении российского СПГ, опасаясь разрушения своей судоходной компании Dynagas. Из-за этих возражений принятие очередного санкционного пакета пришлось отложить на неделю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза исчерпали запас идей для 21-го пакета антироссийских ограничений.
Ряд европейских государств потребовал исключений из нового санкционного списка.
Послы стран объединения столкнулись с серьезными трудностями при согласовании документа.