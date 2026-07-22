Госдума ввела штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

Депутаты утвердили штрафы маркетплейсам за безосновательную блокировку товаров

Tекст: Мария Иванова

Госдума утвердила закон, который устанавливает штрафы для маркетплейсов, сервисов объявлений и агрегаторов за различные нарушения, передает РИА «Новости».

В частности, наказания предусмотрены за необоснованную блокировку карточек товаров, ограничение доступа к личному кабинету и отказ рассматривать споры на платформе.

За неисполнение обязанности по размещению информации о товарах и услугах, а также за ее проверку, должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тыс. рублей, а юридическим – от 50 до 100 тыс. рублей. Аналогичные санкции предусмотрены за безосновательную блокировку карточек.

Закон строго запрещает наказывать продавцов за отказ участвовать в скидочных акциях. За снижение рейтинга или блокировку из-за отказа от скидки платформу оштрафуют на сумму до 400 тыс. рублей. Кроме того, операторы обязаны предупреждать о снижении цены за счет партнера не менее чем за пять дней.

«Речь, в первую очередь, идет о защите прав и интересов потребителей, добросовестного бизнеса - партнеров платформ. Для этого вводятся самостоятельные составы административных правонарушений в соответствующих статьях Кодекса, каждый из которых описывает конкретную обязанность оператора», – отметил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Новые правила затронут и самих продавцов, включая самозанятых и иностранцев, за нарушения при размещении предложений. Основная часть закона вступит в силу 1 октября 2026 года, а нормы о проверке информации в карточках начнут действовать с 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о регулировании платформенной экономики.

В апреле Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предупреждения крупным маркетплейсам за ущемление интересов торговых партнеров. Тогда же Минэкономразвития предложило закрепить требование единой цены товара на цифровых площадках.