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    22 июля 2026, 12:49 • Новости дня

    Песков сообщил об участии России в американском саммите G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует активно работать на встрече лидеров G20, которая пройдет в американском городе Майами в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», – сказал официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что председательствующей стороной выступают Соединенные Штаты.

    Полноценные персональные приглашения для визита не требуются, поскольку организаторы ожидают представителей всех стран-участниц на выбранном ими уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона выразила желание видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

    МИД связал уровень главы российской делегации на мероприятии с гостеприимством США.

    В апреле Песков отмечал, что вопрос о личном присутствии президента России Владимира Путина на G20 открыт.

    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    21 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на чиновников США.

    По данным Politico, визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной с высокой долей вероятности, по данным издания, выступит ФСБ.

    Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, однако там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

    Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году.

    NYT заявляла, что Патель прежде занимался опровержением данных о якобы имевшем место «сговоре» президента США с Москвой и изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.

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    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    20 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за спасение жизни телохранителя

    Российские врачи спасли жизнь телохранителю американской журналистки Оуэнс

    Tекст: Вера Басилая

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента РФ Владимира Путина, российский народ и врачей за спасение жизни ее телохранителя, который перенес инсульт во время ее визита в Россию.

    Оуэнс выразила глубокую признательность Владимиру Путину, народу страны и медицинским работникам, передает RT.

    По ее словам, российские специалисты успешно провели срочную операцию на головном мозге пациента и удалили опасный тромб, угрожавший жизни пациента.

    «Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    В начале июня американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления на сессии гостья выразила полный восторг от своей первой поездки в Россию.

    В США публицист подверглась жесткой критике из-за визита в Российскую Федерацию.

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    19 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    МИД пообещал «соответствующую реакцию» на размещение ракет Typhon Сеулом

    МИД России пообещал ответить на размещение ракет Typhon в Корее

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва примет компенсирующие шаги в ответ на появление систем США Typhon на японской территории, параллельно укрепляя обороноспособность, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    США с Южной Кореей и Японией проводят серию масштабных учений, в рамках этих маневров Япония согласилась развернуть на своей территории американские комплексы Typhon, что в Москве пристально отслеживают.

    «Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – заявил он ТАСС.

    Руденко добавил, что МИД России пока не имеет сведений о намерениях Южной Кореи развернуть на своей территории американские комплексы Typhon.

    «В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», – резюмировал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные учения Японии и США начались 20 июня на Окинаве и Кюсю. Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии. МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    20 июля 2026, 05:53 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Марко Рубио заявил о готовности провести встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Китая Сергеем Лавровым и Ваном И на полях предстоящего саммита АСЕАН, передает РИА «Новости».

    По информации Госдепартамента США, американский дипломат посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Глава российского МИД Сергей Лавров также прибудет в страну с визитом, который продлится с 21 по 23 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по украинскому урегулированию.

    До этого Рубио заявлял о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Лавров в телефонном разговоре напоминал американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях.

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    20 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД сообщил о проработке встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН

    Захарова: Вопрос встречи Лаврова и Рубио на полях АСЕАН прорабатывается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможность проведения переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио активно обсуждается сторонами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Ранее Рубио сообщил о возможности переговоров с главой российского МИД на Филиппинах.

    Российская сторона положительно оценила перспективу проведения контактов на уровне министров иностранных дел.

    Месяцем ранее Лавров выразил недоумение позицией американского дипломата по украинскому урегулированию.

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    20 июля 2026, 05:37 • Новости дня
    В США заявили о желании бизнеса вернуться в Россию

    Глава AmCham Russia Эйджи: Компании из США желают вернуться в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Множество западных предприятий стремятся возобновить работу на российском рынке, однако сталкиваются с серьезными препятствиями из-за санкций, заявил главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.

    «Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», – сказал он РИА «Новости».

    Эйджи также заявлял, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.

    Оставшиеся американские компании продолжили свою работу без дискриминации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал об интересе западного бизнеса к возвращению на российский рынок.

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    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

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    20 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Кремль приветствует возможную встречу Лаврова и Рубио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона положительно оценивает перспективу проведения переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях предстоящего саммита АСЕАН, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков подтвердил факт ежедневных контактов министров.

    В начале лета Рубио заявлял о важности сохранения двустороннего диалога с Москвой.

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    21 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США направило запрос на дополнительное финансирование для расширения личного состава вооруженных сил, в том числе медицинских работников.

    Пентагон запросил дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд долларов на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается потребность в расширении штата, включая медицинских работников.

    «(Требуются - ред.) 1,7 млрд долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора», – говорится в запросе оборонного ведомства.

    Помимо этого, Пентагон просит выделить 11,6 млрд долларов для обеспечения доминирования США в цифровом пространстве.

    Эти средства планируется направить на разработку беспилотных аппаратов, развитие передовых вычислительных систем и укрепление совместной киберзащиты.

    Согласно статистике USAFacts, к концу прошлого года общая численность американских войск по всему миру составляла 2,81 млн человек. Из них 2,1 млн – это военнослужащие, а более 715 тыс. – гражданский персонал.

    Силы распределены между армией, ВМС, ВВС, морской пехотой, береговой охраной и космическими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава министерства войны США Пит Хегсет выявил миллиарды долларов дублирующих расходов в бюджете Пентагона.

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

    Министерство запросило 413 миллиардов долларов на закупки вооружений в 2027 финансовом году.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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