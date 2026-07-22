Росгеология раскрыла гигантские запасы нового месторождения золота в Сибири

Росгеология: Запасы нового месторождения золота в Сибири составили 28 тонн

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты холдинга завершили оценку Федоровско-Кедровского месторождения, открытого в прошлом году, передает РИА «Новости».

«Общие запасы рудного золота месторождения составили 28 тонн. <…> На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну», – говорится в релизе.

Помимо основного объема, забалансовые ресурсы оцениваются еще в шесть с небольшим тонн. Главный геолог предприятия Артур Узюнкоян подчеркнул, что на флангах рудного поля присутствуют значительные перспективы для дальнейшего наращивания объемов. Вместе с золотом сибирские залежи содержат 17,6 тонны серебра.

Подсчет проводился на трех основных участках, тогда как еще четыре зоны пока прошли только стадию поисковых работ. Гендиректор компании «РГ Консалтинг» Андрей Некрасов пояснил, что разработка проектной документации близится к финалу, а оценка новых территорий начнется до конца текущего года.

Годом ранее геологи также обнаружили крупные залежи драгоценных металлов в других регионах. В Магаданской области открыли рудник Дубач с запасами 14,7 тонны золота. На Камчатке появилось Каюрковское месторождение, хранящее почти 11 тонн золота и 12 тонн серебра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минприроды запланировало нарастить ежегодные объемы добычи золота в России до 500 тонн.

По итогам 2025 года наша страна заняла второе место в мире по абсолютному приросту добычи этого драгоценного металла.

Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал открытие сотен новых месторождений твердых полезных ископаемых в этом году.