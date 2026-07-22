Независимая проверка подтвердила связи Гейтса и Эпштейна

Юристы WilmerHale подтвердили деловые контакты фонда Гейтса с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Независимая экспертиза установила факт общения представителей благотворительной организации Gates Foundation с Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

Проверка была инициирована после того, как Уоррен Баффетт временно приостановил ежегодные пожертвования в фонд, ожидая результатов расследования.

«WilmerHale обнаружила примерно 30 встреч между Эпштейном и десятью руководителями и сотрудниками фонда, включая Гейтса, в период с 2011 по 2014 год, в том числе одну встречу на территории фонда и несколько встреч в доме Эпштейна в Манхэттене», – гласит краткий отчет на сайте организации.

Специалисты не выявили доказательств осведомленности сотрудников фонда о преступной деятельности финансиста. Также отсутствуют свидетельства перевода денежных средств Эпштейну. Выяснилось, что контакты касались исключительно благотворительных проектов, в частности, создания фонда глобального здравоохранения и сотрудничества с «Международным институтом мира».

Аудиторы подчеркнули, что Гейтс был предупрежден о репутационных рисках взаимодействия с Эпштейном. Ранее опубликованные судебные документы раскрыли детали частной переписки основателя Microsoft, в которой упоминались попытки скрыть интимные связи и использование медицинских препаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня американский миллиардер Уоррен Баффет приостановил традиционные пожертвования в благотворительный фонд Билла Гейтса.

имой соучредитель корпорации Microsoft извинился перед сотрудниками организации за отношения со скандальным финансистом.

На фоне этих обвинений предприниматель отменил программное выступление на индийском саммите по искусственному интеллекту.