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    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»
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    22 июля 2026, 12:25 • Новости дня

    Независимая проверка подтвердила связи Гейтса и Эпштейна

    Юристы WilmerHale подтвердили деловые контакты фонда Гейтса с Эпштейном

    Tекст: Мария Иванова

    Юридическая фирма WilmerHale завершила аудит, подтвердивший около 30 встреч между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном в период с 2011 по 2014 год.

    Независимая экспертиза установила факт общения представителей благотворительной организации Gates Foundation с Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Проверка была инициирована после того, как Уоррен Баффетт временно приостановил ежегодные пожертвования в фонд, ожидая результатов расследования.

    «WilmerHale обнаружила примерно 30 встреч между Эпштейном и десятью руководителями и сотрудниками фонда, включая Гейтса, в период с 2011 по 2014 год, в том числе одну встречу на территории фонда и несколько встреч в доме Эпштейна в Манхэттене», – гласит краткий отчет на сайте организации.

    Специалисты не выявили доказательств осведомленности сотрудников фонда о преступной деятельности финансиста. Также отсутствуют свидетельства перевода денежных средств Эпштейну. Выяснилось, что контакты касались исключительно благотворительных проектов, в частности, создания фонда глобального здравоохранения и сотрудничества с «Международным институтом мира».

    Аудиторы подчеркнули, что Гейтс был предупрежден о репутационных рисках взаимодействия с Эпштейном. Ранее опубликованные судебные документы раскрыли детали частной переписки основателя Microsoft, в которой упоминались попытки скрыть интимные связи и использование медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня американский миллиардер Уоррен Баффет приостановил традиционные пожертвования в благотворительный фонд Билла Гейтса.

    имой соучредитель корпорации Microsoft извинился перед сотрудниками организации за отношения со скандальным финансистом.

    На фоне этих обвинений предприниматель отменил программное выступление на индийском саммите по искусственному интеллекту.

    21 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Госдума приняла законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли закон, предложенный партией «Единая Россия», о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года.

    Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.

    «На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

    Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.

    В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.

    В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.

    Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.

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    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

    Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    @ Минобороны России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение компрессорных станций украинской газотранспортной системы ведет к снижению питания объектов, используемых Киевом для военных нужд. Также российские атаки призваны сократить работу газовых промыслов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее российские дроны поразили ГРС «Сумская».

    «Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

    Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

    «В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

    «При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», –  подчеркнул эксперт.

    Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

    Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

    Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

    «Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

    На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.

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    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    21 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Заслуженный юрист прокомментировал инцидент с козой на Красной площади

    Правовед Соловьев объяснил протокол за козу на Красной площади

    Заслуженный юрист прокомментировал инцидент с козой на Красной площади
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Красная площадь и Московский Кремль имеют статус государственного музея-заповедника и особо ценного объекта национального достояния, поэтому не стоит приходить туда с домашним скотом или животными. Так заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД арест москвича, выгуливавшего козу у Мавзолея Ленина.

    В Москве на пять суток арестовали местного жителя Магомеда Магомедова. В самом центре столицы около Мавзолея Ленина мужчина выгуливал козу и нецензурно выражался. За нарушение общественного порядка на него составили протокол о мелком хулиганстве и Тверской суд назначил ему административный арест.

    «В России действует приказ ФСО от 2 марта 2021 года № 30 об утверждении правил, которые регулируют порядок пропуска посетителей в Московский Кремль. Если ты гражданин России, ты должен понимать, что Московский Кремль – это место в определенном смысле сакральное», – говорит Соловьев.

    Юрист отмечает, что с 1991 года комплекс Московского Кремля и Красной площади имеет статус государственного историко-культурного музея-заповедника и включен в список особо ценных объектов национального достояния, а с 1992 года там действует особый порядок посещения. Каждый гражданин страны обязан относиться к Красной площади с уважением.

    Юрист обратил внимание, что рядом находятся храмовый комплекс Василия Блаженного и памятники. И вряд ли бы люди любых других вероисповеданий, например, мусульмане, одобрили бы, если бы москвич привел козу к мечети или в национальный культурный центр.

    «На Красную площадь нельзя приходить ни с домашним скотом, ни с какими-то животными, потому что это объект культурного наследия и символ нашей страны», – объясняет специалист.

    Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на десять суток восемнадцатилетнего студента за дебош в Мавзолее Ленина. На территории некрополя у Кремлевской стены молодой человек громко ругался, размахивал руками и мешал другим посетителям, а затем бросил мокасин в саркофаг Владимира Ленина и несколько раз ударил по нему рукой. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Свои действия студент объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

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    21 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем

    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 сообщил о потере связи после выполнения полета над Черным морем.

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после патрулирования акватории Черного моря, передает РИА «Новости». Аппарат стартовал с итальянского острова Сицилия в понедельник днем и направился к черноморскому побережью.

    В районе Черного моря дрон выполнил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун. По центру его траектории с российской стороны располагаются Крымский полуостров и Севастополь.

    Завершив патрулирование, аппарат взял курс на юго-восток к Средиземному морю. Обогнув Кипр с востока, он направился на запад. Сейчас беспилотник находится около греческого острова Крит и транслирует сигнал 7600, который свидетельствует о сбое связи. В апреле аналогичный дрон уже подавал сигнал бедствия в небе над Черным морем.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix проследовал над нейтральными водами Черного моря для сбора данных.

    В апреле аналогичный итальянский аппарат подал сигнал бедствия из-за сбоя радиооборудования.

    Несколькими днями ранее самолет разведки НАТО Artemis II совершил нехарактерно короткий полет в этом же регионе.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией

    Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва официально присоединилась к разбирательству о незаконном транзите мигрантов, став третьим участником процесса между Вильнюсом и Минском, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.

    «20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.

    В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.

    Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.

    В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.

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    21 июля 2026, 20:48 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ
    @ RONALD WITTEK/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», находился в рядах ВСУ и действовал в интересах СБУ, сообщил немецкий телеканал N-tv.

    Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

    В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

    В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

    Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.

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    21 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Преподаватель одного из столичных лицеев понесет административное наказание из-за демонстрации детям видеоматериала с русскоязычным озвучиванием на школьном занятии.

    Инцидент произошел после обращения отца одного из учеников, передает РИА «Новости».

    «Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Выяснилось, что на уроке в первом классе педагог включила детям фрагмент анимационного фильма. Звуковое сопровождение ролика было выполнено на русском языке, что вызвало недовольство родителя школьника.

    После смены власти на Украине в 2014 году началась активная кампания по вытеснению русского языка. В 2019 году был принят закон, обязывающий использовать исключительно украинский язык во всех сферах общественной жизни.

    В декабре 2023 года украинский парламент утвердил новые правила для национальных меньшинств. Документ дополнительно ужесточил ограничения на использование русской речи, предоставив при этом послабления для других языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в киевском лицее уволили преподавателя за разговоры с учениками на русском языке. Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за подобные нарушения.

    В июне президент Украины Владимир Зеленский официально лишил русский язык статуса защищаемого.

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    21 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

    Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии, передает «Интерфакс».

    «Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского военно-морского флота, вчера провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута», – сообщил представитель министерства обороны Соединенного Королевства.

    За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne, а также французский военный самолет. Перед началом стрельб экипаж «Неустрашимого» связался с британскими моряками, предупредил об учениях и попросил отойти на безопасное расстояние.

    Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Британское военное ведомство подчеркнуло, что флот продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов обеспечивать национальную безопасность.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о строгом соблюдении международного права российскими военными кораблями.

    Месяцем ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за опасного сближения с британской яхтой в Ла-Манше.

    В ноябре прошлого года Лондон объявил о перехвате российского корвета «Стойкий» в этом же проливе.

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    21 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    @ Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Зеленский провел специальное совещание с высшим командным составом украинской армии, посвященное планированию возможных провокаций в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным источников в силовых структурах, во встрече участвовали командиры семи корпусов ВСУ, а также руководитель 30-го корпуса морской пехоты.

    «В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область», – рассказал собеседник агентства.

    Отмечается, что инициатива Зеленского и главкома Александра Сырского не находит широкой поддержки среди военного руководства. Командиры выступают против подобных планов из-за критического дефицита солдат на других участках фронта. Однако, как полагают силовики, расчет делается на пополнение резервов за счет принудительной депортации украинцев из стран Евросоюза и снижения призывного возраста.

    Ранее украинские силовики организовали карательную операцию для запугивания жителей Черниговской области. Малые группы военных попытались прорваться к российской границе в районе села Гремяч.

    Для оборудования позиций в этом регионе командование ВСУ перебросило военнослужащих бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

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    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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