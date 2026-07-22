Лавров сообщил о согласованной встрече с госсекретарем США Рубио

Лавров: Встреча с госсекретарем США Рубио согласована и состоится в четверг

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча дипломатов согласована и состоится в Маниле по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН. Накануне стороны кратко пообщались на приеме и подтвердили свои намерения, передает РИА «Новости».

«Встреча не возможна, она уже согласована. Мы вчера «на коротке» на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – подчеркнул российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в несомненной пользе предстоящего диалога. Он намерен напрямую поинтересоваться у американского чиновника о текущем отношении Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, дипломат планирует обсудить предсказания Дональда Трампа о скором завершении конфликта. По его словам, личный разговор позволит задать все интересующие вопросы и получить на них четкие ответы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила проработку данной встречи.

Месяцем ранее российский министр счел некорректными слова американского коллеги об отсутствии договоренностей в Анкоридже.