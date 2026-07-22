Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин

Bild: В Германии отметили взлетающие до небес цены на бензин

Tекст: Катерина Туманова

«Эти цифры стали шоком для каждого водителя: литр бензина премиум-класса сегодня, в пятницу, в Германии стоит в среднем 2,31 евро, а литр дизельного топлива – 2,28 евро», – пишет Bild.

Газета отмечает, что цены снова приближаются к пиковым уровням, которые наблюдались в стране вскоре после начала ирано-иракской войны в конце февраля 2026 года.

Издание указывает на главный фактор – цену на нефть. В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась до 85,28 долларов за баррель – на 24% выше, чем год назад. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива цены неуклонно растут. Кроме того, 1 июля истек срок действия государственной скидки на топливо в Германии. В сравнении с другими странами ЕС Германия стала самой дорогой.

«Если взглянуть на Европу, ситуация становится еще более плачевной: Германия входит в число самых дорогих стран по стоимости заправки авто. Однако те, кто пересекает границу, обнаруживают, что топливо значительно дешевле в других странах: в Польше литр бензина стоит всего 1,58 евро – более чем на 50 центов меньше, чем в Германии . В Люксембурге – 1,65 евро, в Чехии – 1,62 евро, а в Австрии – 1,69 евро», – пишет газета.

Bild подчеркивает, что самое дешевое топливо в Испании: там литр бензина стоит в среднем 1,54 евро, а дизельного топлива – 1,55 евро. А причина тому – налоги.

В Германии налоги и сборы составляют более половины стоимости топлива. Энергетический налог составляет 65,45 цента за литр бензина и 47,04 цента за литр дизельного топлива – в дополнение к налогу на добавленную стоимость и налогу на выбросы углекислого газа (55 евро за тонну).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в апреле заявил о завершении эпохи благополучия для немцев. Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.