Путин поздравил Газманова с 75-летием

Путин поздравил певца Газманова с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В послании говорится: «Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен».
Путин добавил: «И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив». Российский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юбилея глава государства наградил исполнителя орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сам артист запланировал активное празднование дня рождения в кругу семьи.
В прошлом году Министерство просвещения включило композиции музыканта в школьную программу.