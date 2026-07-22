Ученые сообщили о мощнейшей за полмесяца вспышке на Солнце

Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована утром в среду

Tекст: Мария Иванова

Самая мощная более чем за две недели солнечная вспышка была зарегистрирована в 9.35 по московскому времени, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Событие произошло на фоне общего роста активности звезды: за последние 24 часа зафиксировано около 20 вспышек, хотя еще три дня назад их количество не превышало одной-двух в сутки.

Вспышки происходят в геоэффективных областях, способных оказать влияние на Землю, однако прямой угрозы они пока не представляют. Главным фактором космической погоды остается крупная корональная дыра на Солнце, из-за которой сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже начали расти, но пока не достигли пороговых значений.

Специалисты ожидают дальнейшего роста числа вспышек, и в ближайшие день-два возможны события высшего класса X. Текущий всплеск активности считается локальным и связан с появлением изолированной группы солнечных пятен под номером 4493. В целом глобальный уровень активности светила оценивается как низкий.

Видеозапись момента вспышки отсутствует, поскольку основной спутник с солнечными телескопами SDO находился в тени Земли и пропустил это событие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля ученые объявили о завершении мощного двухнедельного периода солнечной активности.

В тот же день специалисты зарегистрировали на звезде вспышку предпоследнего класса мощности М4.0.

Накануне этого события астрономы зафиксировали рекордные за два года 26 взрывов за одни сутки.