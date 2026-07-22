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    22 июля 2026, 10:53 • Новости дня

    Концерн Rheinmetall решил вдвое нарастить производство пороха в Баварии

    Bloomberg: Rheinmetall удвоит выпуск оружейного пороха из-за дефицита

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн намерен значительно увеличить производство оружейного пороха на баварском заводе для компенсации дефицита.

    Ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall планирует более чем в два раза нарастить производство оружейного пороха на заводе в Баварии, передает ТАСС.

    В ближайшие два года выпуск планируют увеличить до 4,2 тыс. тонн. Для этого выделят инвестиции в объеме 350 млн евро, а число сотрудников завода вырастет почти в два раза, до 1,3 тыс. человек.

    Помимо этого, Rheinmetall инвестирует 300 млн евро в производство пороха на своих предприятиях в Швеции и Испании.

    «Самодостаточность играет ключевую роль, особенно когда речь идет о порохе, который производят всего несколько компаний во всем мире. Завод в Ашау сделает решительный вклад в укрепление национального суверенитета», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    На фоне конфликта на Украине запасы оружейного пороха Германии и ее союзников существенно истощились. Компания рассчитывает к 2030 году нарастить производство до 20 тыс. тонн, чтобы снабжать вооруженные силы Германии, стран НАТО и ЕС. Этого количества хватит на 1,1 млн артиллерийских залпов и 150 тыс. танковых снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дочернее предприятие концерна в Баварии ранее увеличило свои производственные мощности на 60%.

    Глава компании Армин Паппергер весной заявил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.

    В середине июля немецкий оружейный гигант приступил к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    21 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, подозреваемый в убийстве шести человек в немецком городе Штаде, был найден мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

    Министерство юстиции Нижней Саксонии сообщило о смерти подозреваемого в массовом убийстве, передает ТАСС.

    «Сегодня исправительное учреждение Бремерферде объявило о смерти подозреваемого в стрельбе в Штаде 29 июня 2026 года, в результате которой погибли шесть человек. По имеющимся на данный момент сведениям, речь идет о самоубийстве», – сказано в официальном заявлении ведомства.

    В министерстве уточнили, что признаков причастности третьих лиц к смерти арестованного нет. Тело заключенного обнаружил дежурный сотрудник во время утренней проверки 21 июля.

    В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Трагедия в Штаде произошла 29 июня, когда 45-летний мужчина открыл огонь в местном центре по уходу за детьми.

    Жертвами нападения стали шесть человек. По предварительной информации, мотивом преступления послужил конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью нападавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии с турецкими корнями.

    Причиной трагедии с шестью погибшими стал личный конфликт. За рулем машины преступника находилась родственница уполномоченного по вопросам миграции в Нижней Саксонии.

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

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    21 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Украина подписала соглашение с BAE Systems о производстве легких гаубиц L119

    WSJ: Киев договорился о лицензионном производстве британских гаубиц

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский ВПК начнет лицензионную сборку британских гаубиц L119, что должно стать первым шагом к самостоятельному производству ракет для западных зенитных комплексов, пишет The Wall Street Journal.

    Власти республики заключили договор с британской оборонной компанией BAE Systems, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Сделка предполагает сборку буксируемых орудий L119. В дальнейшем планируется наладить выпуск более сложных систем, включая снаряды для комплексов Patriot.

    Ранее президент США говорил о возможности передачи лицензий на ракеты-перехватчики, а Эмманюэль Макрон допускал производство европейских ракет Aster. Однако аналитики отмечают, что создание систем противовоздушной обороны значительно сложнее сборки артиллерии из-за строгих ограничений США на передачу технологий.

    Прошлые попытки западных корпораций локализовать выпуск вооружений на Украине закончились неудачей. Проект строительства заводов немецкого концерна Rheinmetall не нашел финансирования, а заявленное четыре года назад предприятие турецкой Baykar так и не заработало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии.

    Ранее британская компания BAE Systems заключила договор о ремонте буксируемых орудий L119 на украинской территории.

    В начале июля глава Белого дома  пообещал передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot.

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    21 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Deutsche Bahn решила запретить алкоголь на всех вокзалах

    Bild: Deutsche Bahn запретит алкоголь на вокзалах после нападения пассажира

    Tекст: Мария Иванова

    Железные дороги Германии полностью запрещают распитие спиртного на станциях после инцидента с нетрезвым пассажиром, из-за которого охранник выпал из движущегося поезда.

    Железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует запретить распивать спиртное на перронах и в зданиях транспортных узлов по всей Германии, передает РИА «Новости».

    Поводом для этого стал конфликт с нетрезвым пассажиром, произошедший 17 июля в Баден-Вюртемберге. Тогда сотрудник службы безопасности выпал из движущегося состава и получил тяжелые травмы.

    Глава правления корпорации Эвелин Палла подтвердила введение новых ограничений. «Хватит. Теперь мы будем принимать еще более жесткие меры. Мы хотим больше порядка и безопасности на наших вокзалах и в поездах», – заявила она.

    Отмечается, что правило будет действовать до 15 октября этого года. При этом посетители привокзальных кафе и ресторанов по-прежнему смогут заказывать спиртные напитки.

    Ранее подобные меры применялись лишь на крупнейших узлах в Гамбурге, Кельне и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Deutsche Bahn весной текущего года анонсировало десятилетие обновления железных дорог.

    Российские железные дороги в конце 2024 года предложили обсудить запрет на распитие спиртного в поездах дальнего следования.

    Московский суд в июле обязал упавшего на пути нетрезвого пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов.

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    21 июля 2026, 13:57 • Новости дня
    Песков заявил о строгом соблюдении международного права кораблями России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все действия военных кораблей РФ осуществляются в строгом соответствии с международным правом, не нужно усматривать в этом никаких намеков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о маневрах российского флота, передает ТАСС.

    Ранее появились утверждения, что фрегат ВМФ РФ якобы провел учения в международных водах вблизи берегов Британии.

    Некоторые связали эти маневры со вступлением в должность нового британского премьера. Представитель Кремля отверг подобные спекуляции и призвал не искать скрытых смыслов.

    «Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом, морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал этот инцидент сознательной провокацией британской стороны.

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    21 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Bild: Немецкие автомобилисты осадили чешские заправки ради дешевого топлива

    Автомобилисты из Германии устремились в Чехию за дешевым дизельным топливом

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне отмены ценовых ограничений жители ФРГ проезжают десятки километров и выстраиваются в очереди на заправках соседней страны, экономя до 80 центов с литра.

    Граждане Германии начали активно пересекать границу соседнего государства ради покупки горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Ажиотаж вызван недавним резким скачком стоимости бензина и дизеля на немецких заправках. Сильнее всего подорожало дизельное топливо, прибавившее в цене почти семь центов всего за одну неделю.

    Ситуацию усугубило прекращение действия государственной скидки в начале июля. «Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом», – отмечает издание.

    При стоимости около полутора евро за литр чешское горючее оказывается дешевле немецкого на 80 центов. Ради такой существенной выгоды люди проезжают до 100 километров, отправляясь в путь даже из Лейпцига. Однако уже после полуночи срок действия лимита истечет, и ценовое преимущество полностью исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период летних каникул цены на топливо в Германии достигли новых рекордных максимумов.

    Возмущенные подорожанием бензина жители страны организовали масштабный автопробег до Берлина.

    Весной европейские автомобилисты массово устремились за дешевым горючим в Калининградскую область.

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    21 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратит пристальное внимание на немецкие проекты в сфере создания ядерного оружия при разработке собственных оборонных стратегий, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

    «То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.

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    21 июля 2026, 23:38 • Новости дня
    Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США направило запрос на дополнительное финансирование для расширения личного состава вооруженных сил, в том числе медицинских работников.

    Пентагон запросил дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд долларов на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается потребность в расширении штата, включая медицинских работников.

    «(Требуются - ред.) 1,7 млрд долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора», – говорится в запросе оборонного ведомства.

    Помимо этого, Пентагон просит выделить 11,6 млрд долларов для обеспечения доминирования США в цифровом пространстве.

    Эти средства планируется направить на разработку беспилотных аппаратов, развитие передовых вычислительных систем и укрепление совместной киберзащиты.

    Согласно статистике USAFacts, к концу прошлого года общая численность американских войск по всему миру составляла 2,81 млн человек. Из них 2,1 млн – это военнослужащие, а более 715 тыс. – гражданский персонал.

    Силы распределены между армией, ВМС, ВВС, морской пехотой, береговой охраной и космическими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава министерства войны США Пит Хегсет выявил миллиарды долларов дублирующих расходов в бюджете Пентагона.

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

    Министерство запросило 413 миллиардов долларов на закупки вооружений в 2027 финансовом году.

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    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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