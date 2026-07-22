  • Новость часаЭксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Этническая преступность потеряет прописку в России
    Раскрыты личные данные нового главкома ВСУ
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на гражданство России
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    Сырский перечислил «достижения» на посту главкома ВСУ
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    22 июля 2026, 10:19 • Новости дня

    Песня Владимира Высоцкого прозвучала в эфире британской радиостанции

    «Баллада о вольных стрелках» Высоцкого прозвучала на британском радио 3TFM

    Tекст: Мария Иванова

    Произведение легендарного советского исполнителя Владимира Высоцкого дополнило плейлист британской музыкальной передачи, прозвучав в одном эфире с классическими хитами Пола Маккартни и Rolling Stones.

    Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей.

    «Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках», – говорится в эфирном плейлисте передачи Real Mckay.

    Радиоведущий опубликовал этот список в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Трансляция композиции легендарного советского исполнителя состоялась в эфире радиостанции в Британии во вторник. В плейлист передачи также вошли песни Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

    В прошлом году создатели проекта «Высоцкий. Высота» анонсировали выход музыкального релиза с ИИ-голосом барда.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил уникальное место этого артиста в отечественной культуре.

    21 июля 2026, 12:56 • Новости дня
    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

    Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

    Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Критики отмечают, что у назначенного на пост главы МИД Британии Эда Милибэнда неоднозначная репутация, а также считают, что ему не хватает политического веса. Он выглядит приемлемым собеседником для Евросоюза, но может спровоцировать напряженность в отношениях Лондона и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов.

    «Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

    «С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

    По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

    Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

    Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

    Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

    «Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

    Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

    Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

    В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

    Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

    Комментарии (3)
    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

    Комментарии (9)
    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист Дудаков: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию

    Американист: Братьев Тейт демонстративно наказывают за визит в Россию
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американский истеблишмент взялся за блогеров Эндрю и Тристана Тейт, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в Россию, либо только собираются, что так делать не надо, иначе последуют проблемы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее братьев задержали в Майами по запросу Британии.

    «Ситуация вокруг Эндрю и Тристана Тейт, которые фактически оказались под судебным прессингом, довольно сложная», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что блогеров впервые арестовали в 2022 году в Румынии. Считается, что онлайн-перепалка Эндрю Тейта с экоактивисткой Гретой Тунберг подстегнула правоохранительные органы к проверке.

    «Возможно, она использовала какие-то свои контакты в силовых структурах Европейского союза. Или, быть может, братья привлекли к себе слишком большое внимание. Как бы то ни было, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом блогерам позволили уехать в Штаты, где те до последнего момента скрывались от британского правосудия», – напомнил собеседник.

    По его оценкам, с юридической точки зрения повода к возобновлению судебных разбирательств в отношении братьев нет. «Тейт продолжали записывать подкасты и, как видится, не совершали преступлений», – рассуждает Дудаков. Он также обратил внимание на то, что братьев задержали в Майами. «Флорида довольно консервативно республикански настроенный штат. Я думаю, никто особо не горел желанием отправлять их под арест», – полагает спикер.

    Задержание политолог связывает с тем, что братья недавно побывали в России. «Судя по всему, решающую роль сыграла не юридическая составляющая, а именно политическая. Американский истеблишмент взялся за блогеров, чтобы показать другим лидерам общественного мнения, которые в последнее время либо совершили визит в РФ, либо только собираются, что так делать не надо, иначе образуются проблемы, как у семьи Тейт», – детализировал аналитик.

    Говоря о перспективах выдачи братьев Британии, Дудаков напомнил, что между Вашингтоном и Лондоном подписано соглашение об экстрадиции. «Однако я не исключаю, что суд Флориды будет затягивать процесс. Повторю, на мой взгляд, происходящее – это послание инфлюенсерам и влиятельным людям, включая Такера Карлсона и Кэндис Оуэнс, что им лучше не иметь дел с Россией, в противном случае могут быть возбуждены уголовные дела», – заключил Дудаков.

    Ранее братья Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Майами (штат Флорида). Как сообщает The New York Post, задержание произошло возле спортивного комплекса имени Джеймса Л. Найта, где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Прокуратура Британии предъявила блогерам новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года и потребовала их экстрадиции.

    39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три – в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

    38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей. Прокуратура Британии уточнила, что все преступления произошли в период с 2010 по 2017 год.

    Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой». «Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», – сказал он.

    Как полагает издание Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников. Напомним, в декабре 2022 года братьев Тейт задержали в Румынии по подозрению в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. В марте 2025 года они вернулись в США. В июне 2026-го блогеры приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Комментарии (3)
    21 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    Лондон заявил об учебных стрельбах корабля «Неустрашимый» в Ла-Манше
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

    Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии, передает «Интерфакс».

    «Российский военный корабль, находящийся под наблюдением Королевского военно-морского флота, вчера провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от Плимута», – сообщил представитель министерства обороны Соединенного Королевства.

    За действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne, а также французский военный самолет. Перед началом стрельб экипаж «Неустрашимого» связался с британскими моряками, предупредил об учениях и попросил отойти на безопасное расстояние.

    Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Британское военное ведомство подчеркнуло, что флот продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов обеспечивать национальную безопасность.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о строгом соблюдении международного права российскими военными кораблями.

    Месяцем ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за опасного сближения с британской яхтой в Ла-Манше.

    В ноябре прошлого года Лондон объявил о перехвате российского корвета «Стойкий» в этом же проливе.

    Комментарии (2)
    21 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров

    Премьер Британии Бернем уволил сторонников Стармера и сформировал свой кабинет

    Politico: Новый премьер Британии устроил безжалостную чистку кабинета министров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Возглавив правительство Великобритании, Энди Бернем кардинально обновил состав кабинета министров, отстранив соратников предшественника и неожиданно назначив Джона Хили канцлером казначейства.

    Свежеиспеченный британский премьер Энди Бернем оперативно отстранил ближайших союзников Кира Стармера от работы в правительстве, пишет Politico.

    Бывший мэр продемонстрировал жесткий подход в первые дни на посту. Как выразился один из его видных сторонников, внутри него скрывается «хладнокровная политическая рептилия».

    В ходе телефонных отставок бывший канцлер Рэйчел Ривз и заместитель премьера Дэвид Лэмми лишились своих должностей. Новым канцлером стал Джон Хили, покинувший пост министра обороны немногим более пяти недель назад. Теперь ему предстоит найти средства для увеличения оборонных расходов страны до 3% ВВП к 2030 году.

    Эд Милибанд назначен главным дипломатом Британии. Ожидается, что его экологическая позиция может вызвать разногласия с американским руководством, особенно по вопросам добычи нефти. При этом Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел, а Уэс Стритинг возглавил министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии.

    Новый глава правительства назначил бывшего министра обороны Джона Хили руководителем министерства финансов.

    Эд Милибэнд возглавил внешнеполитическое ведомство страны.

    Комментарии (2)
    20 июля 2026, 21:25 • Новости дня
    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда

    Новый премьер-министр Британии Бернем назначил главой МИД Милибэнда

    Новым главой британского МИД назначили Милибэнда
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем сформировал лейбористское правительство, доверив руководство внешнеполитическим ведомством Эду Милибэнду.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем утвердил Эда Милибэнда в должности министра иностранных дел в новом составе лейбористского правительства, передает ТАСС.

    «Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», – говорится в официальном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

    В предыдущем кабинете министров под руководством Кира Стармера политик отвечал за энергетическую безопасность и углеродную нейтральность. С сентября 2010 по май 2015 года он стоял во главе Лейбористской партии, находившейся тогда в оппозиции. Примечательно, что в правительстве Гордона Брауна с 2007 по 2010 год внешнеполитическое ведомство возглавлял старший брат нового министра, Дэвид Милибэнд.

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    Комментарии (2)
    20 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева

    Премьер Британии Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

    Политика Лондона в отношении украинского кризиса сохранит прежний курс. Вступивший в должность главы правительства Энди Бернем подчеркнул, что союзнические отношения останутся крепкими, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Британии остается непоколебимой. Она тверда. Мы будем поддерживать его и дальше, и я лично также буду рядом с ним», – сказал Бернем журналистам.

    Выступление нового премьера транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    До своего назначения политик обещал не ослаблять военную помощь Украине.

    Комментарии (3)
    20 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Бывший глава британского Минобороны Хили возглавил Минфин Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении экс-министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    Бывший руководитель министерства обороны Британии Джон Хили стал новым канцлером казначейства, передает ТАСС.

    «Джон Хили был назначен канцлером казначейства», – отмечается в сообщении канцелярии премьер-министра Энди Бернема.

    В июне Хили покинул пост главы оборонного ведомства из-за разногласий по поводу объема инвестиций в вооруженные силы. При этом ранее его кандидатура не упоминалась среди возможных претендентов на руководство Минфином.

    В июне Джон Хили покинул должность министра обороны из-за недостатка финансирования ведомства. Новым руководителем военного министерства стал бывший заместитель главы МВД Дэн Джарвис.

    Король Карл III поручил Энди Бернему формирование нового кабинета министров.

    Комментарии (2)
    20 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бернем пообещал Зеленскому продолжить «давить на Россию»

    Бернем пообещал Зеленскому продолжить давить на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Сменивший Кира Стармера на посту главы правительства Британии Энди Бернем заверил украинского лидера Владимира Зеленского в неизменности курса Лондона, в том числе в отношении давления на Россию.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и подтвердил намерение Лондона оказывать дальнейшую помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    «Премьер-министр… подчеркнул, что в подходе Великобритании не будет абсолютно никаких изменений, в том числе в отношении давления на Россию», – заявили в канцелярии на Даунинг-стрит.

    В ходе беседы британский лидер пригласил Зеленского посетить страну при первой возможности. Стороны также планируют детально обсудить вопросы укрепления европейской и украинской обороны. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    В понедельник Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства запланировал первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева.

    Комментарии (3)
    20 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Энди Бернем официально возглавил британское правительство

    Энди Бернем официально стал новым премьер-министром Британии

    Энди Бернем официально возглавил британское правительство
    @ Stephen Chung/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новый глава британского правительства Энди Бернем вступил в должность после того, как король Карл III поручил ему сформировать кабинет министров.

    Британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны, передает телеканал Sky News. Монарх поручил новому лидеру сформировать правительство.

    «Как подтвердил Букингемский дворец, Энди Бернем теперь официально является премьер-министром. Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение», – говорится в сообщении телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

    В середине июля новым руководителем политической силы избрали Энди Бернема.

    В понедельник утром король Карл III принял отставку предыдущего главы британского правительства.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков оценил первые заявления нового премьера Британии

    Песков оценил первые заявления Бернема об Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле отметили, что первыми заявлениями Энди Бернема на посту премьера Британии стали слова о безоговорочной поддержке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российское руководство обратило внимание на риторику сменившего Кира Стармера главы британского правительства, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал позицию Энди Бернема, официально вступившего в должность в понедельник.

    «Наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины – соответственно, о намерении Британии дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных перспективах диалога между странами, Песков пояснил, что Москва не лелеет никаких надежд на улучшение двусторонних отношений с приходом нового премьера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании. Новый глава правительства Энди Бернем кардинально обновил состав кабинета министров

    Британский премьер запланировал свои первые телефонные звонки Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    Бернем рассказал, кому из лидеров первому позвонит после своего назначения

    Британский премьер Бернем заявил о первых звонках Трампу и Зеленскому

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что планирует совершить первые телефонные звонки президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

    Бернем заявил, что в первую очередь позвонит президенту США и Зеленскому передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистки о том, кому из этих двух политиков он позвонит в первую очередь, глава британского правительства подтвердил свои намерения. «Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось», – подчеркнул Бернем в интервью.

    Ранее новый британский премьер пообещал продолжить непоколебимую поддержку Киева. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер официально подтвердил свою отставку.

    Несколькими днями ранее Бернема избрали новым руководителем Лейбористской партии.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Фараж назвал госпереворотом назначение Бернема премьером Британии

    Глава Reform UK Фараж потребовал срочных выборов после передачи власти Бернему

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правой партии Reform UK Найджел Фараж резко осудил передачу власти новому руководителю правительства, обвинив его в намерении вернуть страну к экономическому упадку прошлого века.

    Смена руководства страны произошла без проведения голосования. В статье для издания Daily Mail политик подверг жесткой критике передачу полномочий от Кира Стармера к Энди Бернему.

    «Не стоит заблуждаться, это государственный переворот, коротко и ясно, всеобщие выборы должны быть проведены немедленно», – заявил Фараж, слова которого приводит РИА «Новости».

    Новый премьер-министр уже анонсировал самые масштабные реформы за последние 40 лет. Однако Фараж указал на полное отсутствие у Бернема мандата доверия от народа на реализацию подобных преобразований.

    По его словам, планы властей грозят обернуться глубоким экономическим кризисом, сравнимым с трудностями 1970-х годов.

    Особую тревогу у оппозиции вызывает намерение правительства сохранить открытые границы для мигрантов и продолжить спорный курс в энергетике. Запрет на добычу нефти в Северном море лидер правых счел проявлением экологического фанатизма. Отметим, что в мае партия Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, существенно потеснив традиционные политические силы Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства распределил ключевые министерские портфели.

    Политик также распорядился отменить налог на добавленную стоимость на электроэнергию для домохозяйств.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 18:42 • Новости дня
    Лэмми объявил об уходе с поста вице-премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми заявил о своем решении покинуть правительство нового премьер-министра Энди Бернема.

    Официальная передача власти от уходящего лидера Кира Стармера к Бернему состоялась в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Я был бы рад продолжить работу в правительстве. Но новый премьер-министр имеет право создавать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету всяческих успехов», – написал политик в соцсетях.

    Ранее британский политик Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра страны. Перед этим уходящий глава правительства Кир Стармер публично сообщил о завершении своей работы.

    Король Карл III удовлетворил прошение политика об отставке.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Активисты устроили сатирическую акцию у резиденции британского премьера

    Британцы провели сатирическую акцию перед сменой премьера на Даунинг-стрит

    Tекст: Мария Иванова

    За несколько часов до официальной смены власти лондонцы принесли на Даунинг-стрит картину с изображением голого будущего премьера и знаменитого кота Ларри.

    Утром на Даунинг-стрит собрались несколько десятков человек, передает ТАСС. Граждане принесли картину, на которой будущий премьер Энди Бернэм нарисован в одном красном носке рядом с главным мышеловом правительственной резиденции котом Ларри.

    Таким образом собравшиеся намекнули, что знаменитый питомец способен пересидеть еще одного руководителя кабмина.

    Один из участников митинга надел маску политика и взял метлу, изображая готовность расчищать наследие предшественников. В толпе также виднелись плакаты с требованием вернуть Британию в состав Евросоюза.

    Бернэм возглавил правящую партию 17 июля без проведения внутренних выборов. В понедельник король Карл III поручит ему сформировать новое правительство. Предыдущий премьер Кир Стармер решил покинуть пост 22 июня на фоне потери контроля над парламентом Уэльса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым руководителем Лейбористской партии Великобритании избрали Энди Бернэма.

    Месяцем ранее Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра.

    После этого заявления сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.

    Комментарии (0)
    Главное
    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    Спикер парламента Чехии выступил против принятия Украины в ЕС и НАТО
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Украина отказалась от польских МиГ-29
    После проверок в Подмосковье решили выдворить более 200 нелегалов
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей