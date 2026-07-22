Польские фанаты устроили массовую драку с полицией в Стамбуле

В Стамбуле за драку с полицией задержали восемь польских футбольных фанатов

Tекст: Мария Иванова

Восемь польских футбольных фанатов оказались в полицейском участке после столкновений с правоохранителями на матче клуба «Гурник» из Забже против стамбульского «Фенербахче», передает РИА «Новости».

«Восемь болельщиков «Гурника» (Забже) были задержаны в Турции. Болельщики силезского клуба вступили в стычку с полицией во время матча с «Фенербахче» (Стамбул) в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов», – сообщает радиостанция RMF FM.

Значительное число поклонников польской команды прибыло в турецкий город различными видами транспорта. Потасовки на гостевом секторе начались буквально со стартовым свистком, однако стражи порядка сумели взять ситуацию под контроль.

Встреча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов завершилась гостевым поражением «Гурника» со счетом 0:1. Ответная игра запланирована на 29 июля на территории Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте польская полиция сорвала запланированную драку 83 футбольных хулиганов.

В середине июля французские правоохранители задержали 141 болельщика за уличные беспорядки в Париже.

В феврале игроки российских клубов «Крылья Советов» и «Камаз» устроили массовую потасовку во время товарищеского матча в Турции.