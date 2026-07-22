Euractiv сообщил об ускорении военного шенгена в ЕС

Европарламент предложил ускорить запуск системы разрешений на военный транзит

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комитеты Европарламента по безопасности и транспорту инициировали перенос старта единой системы выдачи разрешений на трансграничную переброску войск с 2030 на 2028 год, передает РИА «Новости».

Парламентарии считают целесообразным отказаться от создания новой платформы в пользу существующей базы Secure Digital Military Mobility System.

«Использование уже существующего проекта позволило бы ускорить реализацию пакета военной мобильности. Еврокомиссия открыта к такому варианту», – заявил один из докладчиков Робертс Зиле.

Разработка платформы ведется при поддержке Европейского оборонного фонда для защищенного обмена данными между странами. Проект объединяет оборонные ведомства десяти государств Евросоюза и Норвегии, а первая версия механизма прошла успешное тестирование в 2025 году.

Новый цифровой формат должен заменить устаревшую практику согласования военного транзита по электронной почте. Российское руководство многократно подчеркивало, что наращивание военной инфраструктуры Североатлантического альянса у границ страны создает прямую угрозу национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза запланировали заключить соглашение о военной мобильности до конца июня.

Ранее Еврокомиссия одобрила план по созданию так называемого военного Шенгена.

Для реализации этих целей Брюссель увеличит финансирование соответствующей инфраструктуры в десять раз с 2028 года.