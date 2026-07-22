Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

Politico: ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство Евросоюза исчерпало запас возможных пунктов для 21-го пакета антироссийских ограничений, передает ТАСС.

Как отмечает издание Politico, новые рестрикции напрямую затрагивают национальные интересы государств сообщества.

«После 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось. Вы столкнетесь с интересами отдельных государств, поэтому придется искать баланс», – пояснил неназванный европейский дипломат. По данным источников, некоторые предложения уже пришлось изменить или полностью исключить из обсуждения.

Газета Financial Times ранее подчеркивала ослабление поддержки санкционного давления. В частности, Греция выступила против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа, защищая судоходную компанию Dynagas. Афины предупредили, что суда могут сменить юрисдикцию во избежание жестких ограничений.

Германия и Португалия требуют смягчить запреты на закупку российской рыбы для поддержки своих заводов. Франция и Италия добиваются послаблений в визовой политике для российских туристов. Тем временем Австрия настаивает на разморозке активов, связанных с банком Raiffeisen.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за собственный бизнес.

Ряд европейских государств потребовал исключений из последнего списка санкций.

Власти Греции заблокировали принятие двадцать первого пакета рестрикций ради спасения своей судоходной компании.