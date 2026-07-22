Рубио обвинил Тегеран в несерьезном отношении к диалогу с Вашингтоном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вашингтон готов защищать собственные интересы и безопасность союзников на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».

«Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что они несерьезно относятся к переговорам. Если они серьезны, то и мы серьезны. Если они не серьезны, то мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов и интересов наших союзников», – заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле.

Глава американской дипломатии подчеркнул приверженность государства мирному урегулированию разногласий. При этом он отметил невыполнение иранской стороной ранее достигнутых договоренностей. По словам политика, Вашингтон открыт к конструктивному диалогу, однако нарушение обязательств неизбежно повлечет за собой жесткие меры.

Отдельное внимание дипломат уделил ситуации вокруг Ормузского пролива. Он напомнил, что водная артерия имеет международный статус, поэтому попытки Тегерана контролировать транзит судов лишены юридических оснований. Создание подобного прецедента поставит под удар фундаментальные принципы свободы навигации во всем мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио назвал попытки Ирана собирать пошлины в Ормузском проливе опасным прецедентом.

Ранее Тегеран отказался от контактов с американской стороной до изменения подходов Вашингтона.

В конце июня представители двух стран планировали продолжить работу технических групп по иранской сделке в Швейцарии.