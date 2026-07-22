После проверок в Подмосковье решили выдворить более 200 нелегалов

Эксперт напомнил новому главе МИД Британии об ошибке брата в разговоре с Лавровым

Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым

Tекст: Олег Исайченко

«Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.

«С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.

По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.

Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.

Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.

Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.

«Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.

Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.

Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).

В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.

Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.