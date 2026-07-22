Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

Tекст: Валерия Крутова

«Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

«Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

«Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

«Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

«Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.